WEGA nimmt dreisten Balkon-Einbrecher in Favoriten fest

Dieser Einbruch ging ins Leere. In der Nacht auf Samstag lieferte ein Einbrecher (32) in Wien-Favoriten eine filmreife, aber sehr unkluge Show ab.

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Der 32-jährige Österreicher hatte sich mitten in der Nacht eine Leiter besorgt, stellte sie an einer Wohnhausanlage in Wien, Favoriten, auf und kletterte seelenruhig in den ersten Stock.

Oben angekommen zerstörte er die Scheibe der Terrassentür und stieg in die fremde Wohnung ein.

Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Sondereinsatzkräfte der WEGA konnten den Eindringling am Tatort festnehmen, berichtete die Landespolizeidirektion. Bei dem Mann wurden ein Hammer, zwei Schraubenzieher und ein Paar Handschuhe sichergestellt.