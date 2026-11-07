Einbruch mit Leiter
WEGA nimmt dreisten Balkon-Einbrecher in Favoriten fest
Der 32-jährige Österreicher hatte sich mitten in der Nacht eine Leiter besorgt, stellte sie an einer Wohnhausanlage in Wien, Favoriten, auf und kletterte seelenruhig in den ersten Stock.
Oben angekommen zerstörte er die Scheibe der Terrassentür und stieg in die fremde Wohnung ein.
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Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Sondereinsatzkräfte der WEGA konnten den Eindringling am Tatort festnehmen, berichtete die Landespolizeidirektion. Bei dem Mann wurden ein Hammer, zwei Schraubenzieher und ein Paar Handschuhe sichergestellt.
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