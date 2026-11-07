oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Einbruch mit Leiter

WEGA nimmt dreisten Balkon-Einbrecher in Favoriten fest

Online Redaktion
von
WEGA Verhaftung Festnahme
© APA (Symbolbild)
Dieser Einbruch ging ins Leere. In der Nacht auf Samstag lieferte ein Einbrecher (32) in Wien-Favoriten eine filmreife, aber sehr unkluge Show ab.
OE24 auf Google bevorzugen

Der 32-jährige Österreicher hatte sich mitten in der Nacht eine Leiter besorgt, stellte sie an einer Wohnhausanlage in Wien, Favoriten, auf und kletterte seelenruhig in den ersten Stock.

Oben angekommen zerstörte er die Scheibe der Terrassentür und stieg in die fremde Wohnung ein.

Auch interessant

Messerstich auf offener Straße: WEGA im Einsatz

Taranteln werden immer mehr in Österreich

Ranking: Das sind die schönsten Orte Österreichs

Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Sondereinsatzkräfte der WEGA konnten den Eindringling am Tatort festnehmen, berichtete die Landespolizeidirektion. Bei dem Mann wurden ein Hammer, zwei Schraubenzieher und ein Paar Handschuhe sichergestellt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Hundertjähriger Kalender verrät, wann der erste Schnee fällt

Ranking: Das sind die schönsten Orte Österreichs

Ronaldo wieder voll im Training

Taranteln werden immer mehr in Österreich

Das Wetter morgen

Kendall Jenner zeigt sich nackt auf Instagram

Poker um EU-Kommissarsjob

Pkw von entführter Bankiersfrau entdeckt

WEGA nimmt dreisten Balkon-Einbrecher in Favoriten fest

Messerstich auf offener Straße: WEGA im Einsatz