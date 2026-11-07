Messerstich auf offener Straße: WEGA im Einsatz

Am Freitagabend, dem 6. November 2026, kam es in Wien-Alsergrund zu einer blutigen Eskalation.

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Wahnsinn: Ein 34-jähriger Mann soll aus Eifersucht mit einem Messer auf seinen 36-jährigen Freund eingestochen haben.

Täter floh zunächst mit PKW

Die beiden Männer trafen sich laut Polizei am Freitagabend zu einer Aussprache. Im Zuge dieses Gesprächs flammte Eifersucht auf, woraufhin der Streit auf offener Straße in der Widerhofergasse außer Kontrolle geriet.

Der 34-jährige tatverdächtige Iraner zückte laut Polizei ein Messer und rammte es seinem 36-jährigen Kontrahenten in den Oberschenkel.

Ein Bekannter des Opfers, der den Vorfall mitbekommen hatte, wählte sofort den Notruf. Die Berufsrettung Wien übernahm die notmedizinische Erstversorgung des schwer verletzten 36-Jährigen und brachte ihn umgehend in ein Krankenhaus.

Die Polizei rückte zu einer Großfahndung aus, auch die WEGA jagte den Täter. Im Bereich des Matzleinsdorfer Platzes in Wien-Margareten wurde schließlich der PKW des Mannes vorgefunden. Als der 34-Jährige schließlich zu seinem Wagen zurückkehrte, konnte ihn die Polizei dort festnehmen.