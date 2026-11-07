Bucketlist 2027
Ranking: Das sind die schönsten Orte Österreichs
Der Sieger punktet mit seiner Lage zwischen dem Steinernen Meer und dem Hochkönig. Neben Wander-, Bike- und Skimöglichkeiten lockt traditionelles Brauchtum: Das "Hundstoa Biag Di" gilt sogar als immaterielles UNESCO-Kulturerbe.
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Auf Platz zwei folgt Hall in Tirol. Die Stadt begeistert mit ihrer weitläufigen mittelalterlichen Altstadt, der Burg Hasegg und dem beliebten Radieschenfest. Rang drei geht an Enns in Oberösterreich, die älteste Stadt Österreichs mit ihrem markanten Stadtturm und römischer Geschichte.
Das sind die Top 10
- Maria Alm (Salzburg) – Bergpanorama am Hochkönig, Wandern, Biken und Skifahren.
- Hall in Tirol (Tirol) – Mittelalterliche Altstadt und berühmtes Radieschenfest.
- Enns (Oberösterreich) – Österreichs älteste Stadt mit historischem Stadtturm.
- Purbach am Neusiedler See (Burgenland) – Historische Kellergasse und Weintradition.
- Vandans (Vorarlberg) – Montafoner Bergdorf am Fuße der Zimba.
- Grünau im Almtal (Oberösterreich) – Naturjuwel Almsee und Cumberland Wildpark.
- Gmünd (Kärnten) – Künstlerstadt mit historischem Zentrum und Porsche-Museum.
- Lunz am See (Niederösterreich) – Idyllischer Natursee und spektakuläre Seebühne.
- Litschau (Niederösterreich) – Waldviertler Natur, Herrensee und Kulturfestivals.
- Gamlitz (Steiermark) – Weinberge, Buschenschanken und südsteirische Gemütlichkeit.
Dahinter reihen sich Purbach am Neusiedler See im Burgenland und Vandans in Vorarlberg ein. Auch Grünau im Almtal, Gmünd in Kärnten, Lunz am See und Litschau schaffen es in die Top Ten. Den zehnten Platz belegt Gamlitz in der Südsteiermark, das vor allem mit Weinbergen und Buschenschanken lockt.
Bei der Auswahl zählten nicht nur schöne Landschaften, sondern auch Freizeitangebote, Kultur, Kulinarik und die Erreichbarkeit – möglichst auch ohne Auto.
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