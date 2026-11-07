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Bucketlist 2027

Ranking: Das sind die schönsten Orte Österreichs

Online Redaktion
von
Kirche mit hohem Turm in Maria Alm, umgeben von Wiesen und schneebedeckten Bergen im Hintergrund.
© Getty Images
Welche Reiseziele in Österreich sind 2027 besonders einen Besuch wert? Das Magazin "1000things" hat hunderte Orte verglichen und ein neues Ranking mit zehn Ausflugstipps veröffentlicht. An der Spitze landet Maria Alm im Salzburger Land.
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Der Sieger punktet mit seiner Lage zwischen dem Steinernen Meer und dem Hochkönig. Neben Wander-, Bike- und Skimöglichkeiten lockt traditionelles Brauchtum: Das "Hundstoa Biag Di" gilt sogar als immaterielles UNESCO-Kulturerbe.

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Auf Platz zwei folgt Hall in Tirol. Die Stadt begeistert mit ihrer weitläufigen mittelalterlichen Altstadt, der Burg Hasegg und dem beliebten Radieschenfest. Rang drei geht an Enns in Oberösterreich, die älteste Stadt Österreichs mit ihrem markanten Stadtturm und römischer Geschichte.

Blick auf Maria Alm am Steinernen Meer mit Kirche und Bergen im Hintergrund.
Maria Alm landet auf Platz 1 © Getty Images

Das sind die Top 10

  1. Maria Alm (Salzburg) – Bergpanorama am Hochkönig, Wandern, Biken und Skifahren.
  2. Hall in Tirol (Tirol) – Mittelalterliche Altstadt und berühmtes Radieschenfest.
  3. Enns (Oberösterreich) – Österreichs älteste Stadt mit historischem Stadtturm.
  4. Purbach am Neusiedler See (Burgenland) – Historische Kellergasse und Weintradition.
  5. Vandans (Vorarlberg) – Montafoner Bergdorf am Fuße der Zimba.
  6. Grünau im Almtal (Oberösterreich) – Naturjuwel Almsee und Cumberland Wildpark.
  7. Gmünd (Kärnten) – Künstlerstadt mit historischem Zentrum und Porsche-Museum.
  8. Lunz am See (Niederösterreich) – Idyllischer Natursee und spektakuläre Seebühne.
  9. Litschau (Niederösterreich) – Waldviertler Natur, Herrensee und Kulturfestivals.
  10. Gamlitz (Steiermark) – Weinberge, Buschenschanken und südsteirische Gemütlichkeit.
Luftaufnahme der Stiftskirche Herz-Jesu-Basilika in Hall in Tirol vor Alpenkulisse.
Hall in Tirol liegt auf dem 2. Platz © Getty Images/iStockphoto

Dahinter reihen sich Purbach am Neusiedler See im Burgenland und Vandans in Vorarlberg ein. Auch Grünau im Almtal, Gmünd in Kärnten, Lunz am See und Litschau schaffen es in die Top Ten. Den zehnten Platz belegt Gamlitz in der Südsteiermark, das vor allem mit Weinbergen und Buschenschanken lockt.

Stadtturm in Enns mit Uhr und Stadtwappen bei blauem Himmel, Bäume im Vordergrund.
Enns komplettiert die Top 3. © Getty Images

Bei der Auswahl zählten nicht nur schöne Landschaften, sondern auch Freizeitangebote, Kultur, Kulinarik und die Erreichbarkeit – möglichst auch ohne Auto.

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