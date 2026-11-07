Kochshow: »The Taste« mit Steffen Henssler & Co
Kulinarik. Diesmal dreht sich alles um die schwedische Küche. TV-Köchin Zora Klipp stellt die Kandidaten vor Aufgaben wie Köttbullar, Surströmming und Tunnbröd und fordert sie mit ungewohnten Zutaten und Aromen heraus. Doch nicht nur am Herd warten neue Aufgaben: Überraschende Regeländerungen bringen zusätzlichen Druck ins Spiel. Auch die Coaches Elif Oskan, Steffen Henssler, Alexander Herrmann und Tim Raue müssen sich in einem besonderen Wettbewerb beweisen.
20.15 UHR
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden