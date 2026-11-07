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Kochshow: »The Taste« mit Steffen Henssler & Co

Vier Personen mit Lebensmitteln und "the taste"-Schriftzug auf schwarzem Hintergrund.
© Benedikt Müller
Heute geht es kulinarisch nach Schweden!
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Kulinarik. Diesmal dreht sich alles um die schwedische Küche. TV-Köchin Zora Klipp stellt die Kandidaten vor Aufgaben wie Köttbullar, Surströmming und Tunnbröd und fordert sie mit ungewohnten Zutaten und Aromen heraus. Doch nicht nur am Herd warten neue Aufgaben: Überraschende Regeländerungen bringen zusätzlichen Druck ins Spiel. Auch die Coaches Elif Oskan, Steffen Henssler, Alexander Herrmann und Tim Raue müssen sich in einem besonderen Wettbewerb beweisen.

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