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»Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell«

Moderator Kai Pflaume steht mit Kindern und Prominenten auf einer TV-Show-Bühne vor Publikum.
© ORF
Kinder mit besonderen Talenten messen sich mit Stars.
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Entertainment. Es wird wieder spannend, wenn Kai Pflaume erneut Prominente zu packenden Duellen mit Kids mit faszinierenden Talenten und Fähigkeiten einlädt. Wer kann die außergewöhnlichen Challenges besser meistern? Peter Maffay und Johannes Oerding stellen sich gemeinsam der Herausforderung von Benedict (12) und versuchen im "Band-Duell", deutsche Songs zu erkennen, obwohl alle Instrumente ihren Part versetzt spielen, Victoria Swarovski und Evgeny Vinokurov versuchen, mehr "Promenaden Walks" zu tanzen als ihre Duellgegner Christoph (11) und Anni (10) - und Jan Josef Liefers stellt sich gemeinsam mit seinem Tatort-Kollegen Axel Prahl der Herausforderung von Tilda (13) und Juliane (13), prominente Gastrollen in Tatort-Folgen einzig und allein anhand eines vorgelesenen Satzes zu erkennen. Wie gut können sich "Thiel" und "Boerne" an ihre gemeinsamen Abenteuer erinnern? Weitere Mitwirkende: Palina Rojinski, Mai Thi Nguyen-Kim, Sebastian Klussmann, Michael Mittermeier, Ninja Superstar Josiah Pippel u.a.

ORF 1
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Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell - Es wird wieder spannend, wenn Kai Pflaume erneut Prominente zu packenden Duellen mit Kids mit faszinierenden Talenten und Fähigkeiten einlädt. Wer kann die außergewöhnlichen Challenges besser meistern? Peter Maffay und Johannes Oerding stellen sich gemeinsam der Herausforderung von Benedict (12) und versuchen im 'Band-Duell', deutsche Songs zu erkennen, obwohl alle Instrumente ihren Part versetzt spielen, Victoria Swarovski und Evgeny Vinokurov versuchen, mehr 'Promenaden Walks' zu tanzen als ihre Duellgegner Christoph (11) und Anni (10) - und Jan Josef Liefers stellt sich gemeinsam mit seinem Tatort-Kollegen Axel Prahl der Herausforderung von Tilda (13) und Juliane (13), prominente Gastrollen in Tatort-Folgen einzig und allein anhand eines vorgelesenen Satzes zu erkennen. Wie gut können sich 'Thiel' und 'Boerne' an ihre gemeinsamen Abenteuer erinnern? Weitere Mitwirkende: Palina Rojinski, Mai Thi Nguyen-Kim, Sebastian Klussmann, Michael Mittermeier, Ninja Superstar Josiah Pippel u.a. - Im Bild: Kai Pflaume, Anne (10) und Christoph (11) beim 'Tanz-Duell'. Foto: ORF/NDR/MBTV - Produktions GmbH/Thorsten Jander. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightangabe. Kontakt: foto@orf.at © ORF

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