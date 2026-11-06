Biografie: »The True Story of Ed Sheeran«
Musik. Ed Sheeran erobert die Popwelt ohne Glamour und Skandale. Aufgewachsen in einer kleinen englischen Stadt, entdeckte er früh seine Leidenschaft für Musik. Durch sie überwand er seine Unsicherheit, besiegte mit ihr sein Stottern und gewann so viel Selbstbewusstsein, um eigene Songs zu veröffentlichen und in lokalen Pubs zu spielen. Mit nur 16 Jahren zog er nach London, wo er sich als Straßenmusiker durchschlug, hunderte Auftritte spielte und unbeirrt an seinem Traum festhielt.
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