Geister-Radlerin crasht mit Lkw - Lebensgefahr

Mit lebensgefährlichen Verletzung liegt eine 60-Jährige im Spital, die im Stadtverkehr als Geisterfahrerin mit dem Rad unter einen Lkw gekommen ist.

Wien. Passiert ist das Unglück Donnerstagnachmittag um 16.30 Uhr in der Josefstadt - da bog ein Lkw-Lenker mit seinem Schwerfahrzeug von der Lerchenfelder Straße kommend in Fahrtrichtung stadtauswärts nach rechts in die Piaristengasse ein. Dort kam ihm eine Radlerin entgegen - die von der Piaristengasse kommend in die Lerchenfelder Straße stadteinwärts abbiegen wollte.

Das Problem: Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist laut Polizei davon auszugehen, dass die Bikerin gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung gefahren sein dürfte, sprich: im dortigen Bereich gibt es keine Ausnahmeregelung, gegen die Einbahn zu radeln. Wer es dennoch tut, ist als Geister-Radler unterwegs.

Die Folgen waren jedenfalls dramatisch: Die 60-Jährige wurde vom Lastwagen erfasst, wobei sie von beiden vorderen Reifen im Beckenbereich überfahren wurde. Das schwerst verletzte Unfallopfer wurde durch einen "Christophorus"- Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht. Es besteht Lebensgefahr.

Weitere Erhebungen laufen.