Neumond am 9.11.2026: Diese 4 Sternzeichen erwartet eine magische Wendung

Am 9. November 2026 sorgt der Neumond im Skorpion für intensive Gefühle und überraschende Wendungen. Seine Energie wirbelt einiges auf und bringt Verborgenes ans Licht. Besonders vier Sternzeichen erwartet ein kosmischer Wendepunkt, der alles verändern könnte.

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Neumonde stehen in der Astrologie traditionell für Neuanfänge. Doch der Skorpion duldet keine oberflächlichen Neustarts. Er verlangt Ehrlichkeit und Transformation. Das Besondere am 9. November 2026: Merkur und Venus sind beide zeitgleich rückläufig und kehren erst Mitte des Monats in ihre direkte Bahn zurück. Das bedeutet, dass dieser Neumond nicht dazu da ist, wilde Pläne zu schmieden. Stattdessen zwingt uns das Universum, den Blick nach innen zu richten, alte Geheimnisse aufzudecken, vergangene Liebschaften zu hinterfragen und Altlasten endgültig loszulassen.



Während alle Tierkreiszeichen diese intensive Energie spüren werden, trifft der kosmische Pfeil vier Sternzeichen ganz besonders tief in ihr Herz.

Neumond © Getty Images

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Es ist dein Monat, lieber Skorpion, und dieser Neumond findet in deinem eigenen Zeichen statt. Wenn es jemals einen Zeitpunkt gab, alte emotionale Haut abzustreifen, dann jetzt. In den vergangenen Wochen hast du vielleicht viel gegrübelt oder dich durch alte Erinnerungen wühlen müssen. Am 9. November erhältst du vom Universum einen riesigen Energieschub. Du erkennst, welche toxischen Gewohnheiten, Jobs oder sogar Menschen nicht mehr zu deinem wahren Ich passen. Erlaube dir, loszulassen. Was du jetzt aussortierst, macht Platz für die beste Version deiner selbst.

Stier (21. April – 20. Mai)

Als Gegenzeichen zum Skorpion spürst du die Auswirkungen dieses Neumondes extrem stark, besonders in deinen Beziehungen. Da Venus, dein Herrscherplanet, momentan noch rückläufig ist, können plötzlich Ex-Partner wieder auf der Bildfläche erscheinen oder lang verdrängte Beziehungsprobleme auf den Tisch kommen. Der Skorpion-Neumond zwingt dich dazu, deine eigenen Bedürfnisse zu priorisieren. Es geht nicht mehr um falsche Kompromisse, sondern um wahre Intimität. Trau dich, unangenehme Gespräche zu führen. Die Wahrheit wird dich nicht verletzen, sie wird dich befreien.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Für dich als sensibles Wasserzeichen bringt der Skorpion-Neumond eine Welle der Inspiration und Romantik. Er aktiviert dein 5. Haus der Kreativität, des Flirts und der Lebensfreude. Die melancholische Herbststimmung verschwindet und macht Platz für heiße Leidenschaft. Auch bei dir wirkt die rückläufige Venus: Vielleicht meldet sich eine alte Liebe, mit der du jetzt endlich Frieden schließen kannst, oder ein ins Stocken geratenes Herzensprojekt entfacht neu. Nutze die Tage um den 9. November, um deine Wünsche zu manifestieren, aber werde erst aktiv, wenn Merkur und Venus ab dem 13. November wieder vorwärtslaufen.

Neumond © NurPhoto via Getty Images

Löwe (23. Juli – 23. August)

Für dich, lieber Löwe, bringt dieser Neumond eine extrem feurige und herausfordernde Dynamik. Mars und Jupiter stehen in einer mächtigen Verbindung direkt im Löwen. Das weckt in dir grenzenlosen Ehrgeiz, Stolz und den Drang, die Führung zu übernehmen. Doch Achtung: Der Skorpion-Neumond steht in einem exakten Spannungsaspekt zu dieser Energie. Es kann zu plötzlichen Machtkämpfen, aufgeblasenen Egos oder versteckten Rivalitäten kommen. Das Universum fordert dich auf, hinter die Kulissen zu blicken. Nutze diese Energie nicht für Kräftemessen, sondern richte sie fokussiert auf deine wahren Ziele. Wenn du dein Ego ein wenig zügelst, wirst du unaufhaltsam aus dieser Phase hervorgehen.