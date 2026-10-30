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Gerda Rogers macht jetzt ganz Österreich grippefrei

Drei Frauen halten ein Plakat zur Influenza-Impfkampagne mit dem Slogan „Impfen wirkt“.
© BMASGPK/KlaraHirschbuechler
Astrologin wirbt für Influenza-Impfung ++ Auch Krassnzuer bei Kampagne dabei
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Gesundheitsministerin Korinna Schumann (60) hat sich für die neue Impfkampagne gleich zwei Promi-Urgesteine ins Boot geholt: Astrologie-Legende Gerda Rogers (84) und Publikumsliebling Harald Krassnitzer (66). Das prominente Duo soll den Österreicherinnen und Österreichern schmackhaft machen, sich gratis gegen die Influenza zu wappnen. Denn ganz ehrlich: Wer könnte einem den Piks schmackhafter reden als Österreichs berühmteste Sternenbefragerin?

"Fürs Impfen brauche ich keine Sterne"

Rogers bringt es jedenfalls auf den Punkt: "Ich bin ein absoluter Unterstützer von Impfungen. Ab einem gewissen Alter beginnt man über die Gesundheit nachzudenken. Wenn man sich mithilfe von einem Stich schwere Erkrankungen ersparen kann, nehme ich so etwas natürlich in Anspruch und kann nur hoffen, dass die Kampagne den erwünschten Erfolg bringt. Für die Wirkung von Impfungen brauche ich ausnahmsweise keinen Blick in die Sterne."

Das sind die harten Impf-Fakten (ganz ohne Astrologie):

+ Der Vorrat: Rund 1,7 Millionen Impfdosen stehen für die Saison 2026/27 bereit - das sind satte zwölf Prozent mehr als im Vorjahr.

+ Der Liefer–Krimi: Ganz glatt lief der Start freilich nicht. Wie ein kleiner Behörden-Krimi gab es bei einem Impfstoff leichte Verzögerungen. Rund 668.000 Dosen sind aber seit 27. Oktober im Umlauf, Nachschub rollt im November an, und 100.000 Ersatzdosen für Risikopatienten wurden auch noch aufgetrieben. (Für Kids und Senioren ist ohnehin schon seit September gesorgt.)

+ Wer soll hin? Vor allem die Generation 60+, Familien mit kleinen Kids und Risikogruppen.

Kurzum: Ob die Sterne günstig stehen oder nicht - der beste Schutz gegen das Bettfeind–Virus ist nach wie vor der Piks. Schumann ist jedenfalls überzeugt, dass die Kampagne einschlägt wie ein Komet: "Mit Gerda Rogers und Harald Krassnitzer konnten wir zwei Persönlichkeiten aus Radio und Fernsehen gewinnen, die der Kampagne als Testimonials zur Verfügung stehen. Gerade jene Altersgruppe, die wir mit den beiden ansprechen (60+), ist besonders gefährdet bei Influenza. Wir müssen unser kostenloses Impfprogramm unter die Menschen bringen. Mit der neuen Kampagne wird uns das gelingen." Also, Ärmel hoch - die Zukunft ist grippefrei!

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