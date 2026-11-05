Horoskop: So stehen deine Sterne am 06.11.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für dich täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers Tageshoroskop © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was dich heute erwartet. Dein persönliches Horoskop bietet dir einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf dich wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei deiner persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten dich auf deinem Weg. Was hält der heutige Tag für dich bereit? Finde es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Stecken Sie ein bisschen zurück und kommen Sie dem Partner entgegen!

Stecken Sie ein bisschen zurück und kommen Sie dem Partner entgegen! Beruf: Strategisch denken! Das ist sicher besser als jede impulsive Reaktion.

Strategisch denken! Das ist sicher besser als jede impulsive Reaktion. Fitness: Sie laufen ein wenig unrund. Kürzertreten, rücksichtsvoller vorgehen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Seien Sie ein wenig kompromissbereiter, punkten Sie mit Verständnis!

Seien Sie ein wenig kompromissbereiter, punkten Sie mit Verständnis! Beruf: Bemühen Sie sich um einen Konsens, der lässt sich heute sicher finden.

Bemühen Sie sich um einen Konsens, der lässt sich heute sicher finden. Fitness: Relaxen, gelassen bleiben! Weniger Druck ist heute sicher hilfreich.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Gehen Sie auf die Wünsche des Partners ein, dann läuft es sicher gut.

Gehen Sie auf die Wünsche des Partners ein, dann läuft es sicher gut. Beruf: Setzen Sie Ihr Kommunikationstalent ein, um die Stimmung zu beleben!

Setzen Sie Ihr Kommunikationstalent ein, um die Stimmung zu beleben! Fitness: Besseres Energielevel. Nur nicht zu viel Gas geben, achtsam bleiben!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Wer schmollt, tut sich damit keinen Gefallen. Daher souverän und cool!

Wer schmollt, tut sich damit keinen Gefallen. Daher souverän und cool! Beruf: Seien Sie kompromissbereit und taktieren Sie ein bisschen geduldiger!

Seien Sie kompromissbereit und taktieren Sie ein bisschen geduldiger! Fitness: Sie sind wieder mal viel zu empfindlich. Entspannen Sie sich bewusst!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Ihr Charme ist sicher willkommen, wenn Sie auch Nähe zulassen können.

Ihr Charme ist sicher willkommen, wenn Sie auch Nähe zulassen können. Beruf: Wer nachgeben kann, kommt bestimmt schneller zu brauchbaren Lösungen.

Wer nachgeben kann, kommt bestimmt schneller zu brauchbaren Lösungen. Fitness: Aktivitäten, Konzentration und Entspannung im Gleichgewicht halten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Einfach ein bisschen entgegenkommender, um sich wieder anzunähern!

Einfach ein bisschen entgegenkommender, um sich wieder anzunähern! Beruf: Wenn Sie objektiv sind, lässt sich anderen Meinungen mehr abgewinnen.

Wenn Sie objektiv sind, lässt sich anderen Meinungen mehr abgewinnen. Fitness: Geradlinig geht es heute nicht. Nehmen Sie Umwege gelassen in kauf.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Die Liebe regt sich wieder deutlich. Lassen Sie mal Ihren Willen los!

Die Liebe regt sich wieder deutlich. Lassen Sie mal Ihren Willen los! Beruf: Nachhaltig denken, vor allem finanziell! Vorsichtiger mit Ausgaben!

Nachhaltig denken, vor allem finanziell! Vorsichtiger mit Ausgaben! Fitness: Lassen Sie erst mal alles Belastende los, um kühlen Kopf zu behalten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Vorsicht mit Erwartungen, seien Sie auf Stimmungsschwankungen gefasst!

Vorsicht mit Erwartungen, seien Sie auf Stimmungsschwankungen gefasst! Beruf: Setzen Sie andere nicht unter Druck! Man braucht Zeit zum Nachdenken.

Setzen Sie andere nicht unter Druck! Man braucht Zeit zum Nachdenken. Fitness: Möglichst gelassen bleiben! Maßhalten und alles nehmen, wie es kommt!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Alles, das Genuss und Lebensfreude fördert, tut der Liebe sicher gut.

Alles, das Genuss und Lebensfreude fördert, tut der Liebe sicher gut. Beruf: Heute fällt es Ihnen viel leichter, auf andere zu hören. Tun Sie es!

Heute fällt es Ihnen viel leichter, auf andere zu hören. Tun Sie es! Fitness: Verwöhnen Sie sich ein wenig, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Heute steht viel auf dem Spiel. Daher keine voreiligen Entscheidungen!

Heute steht viel auf dem Spiel. Daher keine voreiligen Entscheidungen! Beruf: Änderungen wollen gut überlegt sein. Stimmen Sie sich mit andern ab!

Änderungen wollen gut überlegt sein. Stimmen Sie sich mit andern ab! Fitness: Wer Ruhe bewahrt und kooperativ reagiert, fühlt sich am Ende wohler.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Nehmen Sie Beziehungsfragen ernst, dann sind Sie sicher willkommen!

Nehmen Sie Beziehungsfragen ernst, dann sind Sie sicher willkommen! Beruf: Ihr Gerechtigkeitssinn kann einiges zu guten Kompromissen beitragen.

Ihr Gerechtigkeitssinn kann einiges zu guten Kompromissen beitragen. Fitness: Geben Sie ruhig ein bisschen mehr Gas, wenn Sie gut organisiert sind!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.