Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 03.11.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Lieber etwas sachlicher, um vernünftig und nicht impulsiv zu reden!

Lieber etwas sachlicher, um vernünftig und nicht impulsiv zu reden! Beruf: Nüchterner und realistischer planen! Neue Ideen dürfen noch warten.

Nüchterner und realistischer planen! Neue Ideen dürfen noch warten. Fitness: Es kommt auf Ruhe und Konzentration an. Eines nach dem anderen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Emotionen legen sich wieder und das Gesprächsklima wird besser.

Emotionen legen sich wieder und das Gesprächsklima wird besser. Beruf: Der richtige Tag, um sich sachlich und ganz pragmatisch zu einigen.

Der richtige Tag, um sich sachlich und ganz pragmatisch zu einigen. Fitness: Heute kann endlich wieder mehr Ruhe einkehren. Atmen Sie durch!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Überlegen Sie zweimal, was Sie sagen! Hören Sie erst mal genau zu!

Überlegen Sie zweimal, was Sie sagen! Hören Sie erst mal genau zu! Beruf: Diskutieren Sie nicht sinnlos herum und rechnen Sie lieber genau nach!

Diskutieren Sie nicht sinnlos herum und rechnen Sie lieber genau nach! Fitness: Keinen Stress, Nerven schonen! Legen Sie mehr Nachdenkpausen ein!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Ein wenig cooler und betont vernünftig! Also ja nicht zu viel Druck!

Ein wenig cooler und betont vernünftig! Also ja nicht zu viel Druck! Beruf: Bringen Sie Ihre Meinung sachlich ein, dann hat sie mehr Gewicht.

Bringen Sie Ihre Meinung sachlich ein, dann hat sie mehr Gewicht. Fitness: Gesunde Ernährung ist für Ihr Wohlbefinden heute besonders wichtig.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Bewahren Sie kühlen Kopf und hören Sie auf die Stimme der Vernunft!

Bewahren Sie kühlen Kopf und hören Sie auf die Stimme der Vernunft! Beruf: Lassen Sie große Ambitionen ruhen und denken Sie mal ganz pragmatisch!

Lassen Sie große Ambitionen ruhen und denken Sie mal ganz pragmatisch! Fitness: Sich auf Naheliegendes zu konzentrieren, erspart einiges an Stress.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Etwas charmanter und höflicher, dann kommen Sie noch viel besser an!

Etwas charmanter und höflicher, dann kommen Sie noch viel besser an! Beruf: Ihre Kompetenz ist hilfreich, um vernünftige Kompromisse zu finden.

Ihre Kompetenz ist hilfreich, um vernünftige Kompromisse zu finden. Fitness: Wenn Sie gut auf Ihre Ernährung achten, haben Sie heute viel Energie.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Gut, wenn Sie alles wieder etwas nüchterner und pragmatischer sehen.

Gut, wenn Sie alles wieder etwas nüchterner und pragmatischer sehen. Beruf: Überdenken Sie Ihre Pläne kritischer und rechnen Sie auch genau nach!

Überdenken Sie Ihre Pläne kritischer und rechnen Sie auch genau nach! Fitness: Etwas langsamer und aufmerksamer, Sorgfalt ist heute sehr wichtig.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wer vernünftig und realistisch wirkt, hat heute sicher bessere Karten.

Wer vernünftig und realistisch wirkt, hat heute sicher bessere Karten. Beruf: Stellen Sie keine allzu hohen Ansprüche! Einfaches hat heute Vorrang.

Stellen Sie keine allzu hohen Ansprüche! Einfaches hat heute Vorrang. Fitness: Alles wieder viel entspannter! Guter Tag auch für Kuren und Therapien.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Ruhiger und seriöser! Allzu verspielt kommen Sie heute nicht gut an.

Ruhiger und seriöser! Allzu verspielt kommen Sie heute nicht gut an. Beruf: Vorsicht, Fehleinschätzungen! Kontrollieren Sie lieber alles genauer!

Vorsicht, Fehleinschätzungen! Kontrollieren Sie lieber alles genauer! Fitness: Immer mit der Ruhe! Verschieben Sie lieber, was Sie zu sehr stresst!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Ihre vernünftige Haltung gefällt. Seien Sie trotzdem etwas charmanter!

Ihre vernünftige Haltung gefällt. Seien Sie trotzdem etwas charmanter! Beruf: Greifen Sie mit Sachverstand ein! Aber keinesfalls zu viel Nachdruck!

Greifen Sie mit Sachverstand ein! Aber keinesfalls zu viel Nachdruck! Fitness: Sie sind motiviert. Gut, um auch mehr für Ihr Wohlbefinden zu tun!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Erwartungen in Ruhe klären! Kühler Kopf ist jetzt besonders wichtig.

Erwartungen in Ruhe klären! Kühler Kopf ist jetzt besonders wichtig. Beruf: Weniger ist mehr. Konzentrieren Sie sich nur auf den nächsten Schritt!

Weniger ist mehr. Konzentrieren Sie sich nur auf den nächsten Schritt! Fitness: Zeitpläne möglichst genau einhalten, um unnötigen Stress zu vermeiden!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.