Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 29.10.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Wer charmant und freundlich auftritt, kommt bestimmt viel besser an.

Wer charmant und freundlich auftritt, kommt bestimmt viel besser an. Beruf: Da sich über alles reden lässt, ist es auch leichter sich zu einigen.

Da sich über alles reden lässt, ist es auch leichter sich zu einigen. Fitness: Sie sind bestimmt flott unterwegs. Achten Sie nur auf das rechte Maß!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Fühlen Sie sich zu sehr bedrängt? Seien Sie ein bisschen flexibler!

Fühlen Sie sich zu sehr bedrängt? Seien Sie ein bisschen flexibler! Beruf: Heute ist es wichtig, schnell zu reagieren. Hören Sie mal auf andere!

Heute ist es wichtig, schnell zu reagieren. Hören Sie mal auf andere! Fitness: Beweglicher und auch sportlicher! Tun Sie mehr für Ihren Kreislauf!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Man kommt ohnehin auf Sie zu, Sie können aber auch den Anfang machen.

Man kommt ohnehin auf Sie zu, Sie können aber auch den Anfang machen. Beruf: Es wird einfacher, andere von Ihren Ideen und Plänen zu überzeugen.

Es wird einfacher, andere von Ihren Ideen und Plänen zu überzeugen. Fitness: Ruhig entschlossener voran! Sie dürfen mit positivem Feedback rechnen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Widerstände loslassen und neuen Gesprächsansätzen eine Chance geben!

Widerstände loslassen und neuen Gesprächsansätzen eine Chance geben! Beruf: Keine Rechthaberei mehr! Sich offen auszutauschen ist viel sinnvoller.

Keine Rechthaberei mehr! Sich offen auszutauschen ist viel sinnvoller. Fitness: Ein wenig flotter darf es schon sein, wenn Sie konzentriert bleiben.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Charmant und gesprächig mag man Sie, aber keinesfalls leichtsinnig!

Charmant und gesprächig mag man Sie, aber keinesfalls leichtsinnig! Beruf: Sie sollten besser darauf achten, dass alle am selben Strang ziehen.

Sie sollten besser darauf achten, dass alle am selben Strang ziehen. Fitness: Den Kreislauf stärken: Hinaus an die frische Luft und viel Bewegung!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Es ist wichtig, den richtigen Ton zu treffen. Lieber ein wenig lockerer!

Es ist wichtig, den richtigen Ton zu treffen. Lieber ein wenig lockerer! Beruf: Seien Sie flexibler, lassen Sie sich von guten Argumenten überzeugen!

Seien Sie flexibler, lassen Sie sich von guten Argumenten überzeugen! Fitness: Durchatmen, das rechte Maß finden! So schaffen Sie alles ohne Stress.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Man kommt sicher auf Sie zu. Werden Sie trotzdem nicht leichtsinnig!

Man kommt sicher auf Sie zu. Werden Sie trotzdem nicht leichtsinnig! Beruf: Vermitteln Sie Ihre Pläne und Ansprüche! Sie wirken sehr einnehmend.

Vermitteln Sie Ihre Pläne und Ansprüche! Sie wirken sehr einnehmend. Fitness: Motivation sinnvoll nutzen! Stärken Sie heute Körper Geist und Seele!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Mehr Spontaneität! Machen Sie einfach mit, wenn man Sie auffordert!

Mehr Spontaneität! Machen Sie einfach mit, wenn man Sie auffordert! Beruf: Kommunikativ und offen für die Ideen anderer! Teamgeist bringt Erfolg.

Kommunikativ und offen für die Ideen anderer! Teamgeist bringt Erfolg. Fitness: Flexibilität und schnelles Reagieren sind heute besonders wichtig.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Zustimmung statt Widerstand! Wer freundlich mitmacht, ist willkommen.

Zustimmung statt Widerstand! Wer freundlich mitmacht, ist willkommen. Beruf: Es lohnt sich, auf andere zu hören und stärker auf Teamwork zu setzen.

Es lohnt sich, auf andere zu hören und stärker auf Teamwork zu setzen. Fitness: Es kommt auf eine positive Haltung an! Dann geht es heute zügig dahin.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Seien Sie entgegenkommend und erfüllen Sie dem Partner einen Wunsch!

Seien Sie entgegenkommend und erfüllen Sie dem Partner einen Wunsch! Beruf: Hören Sie anderen ernsthaft zu und wirken Sie einfach konstruktiv mit!

Hören Sie anderen ernsthaft zu und wirken Sie einfach konstruktiv mit! Fitness: Tun Sie mehr für Ihre Attraktivität! Genießen, statt sich zu stressen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Sie kommen sehr gut an sollten aber Ihr Gegenüber bestimmen lassen.

Sie kommen sehr gut an sollten aber Ihr Gegenüber bestimmen lassen. Beruf: Wenn sie gründlich durchdacht sind, stimmt man Ihren Ideen gerne zu!

Wenn sie gründlich durchdacht sind, stimmt man Ihren Ideen gerne zu! Fitness: Heute haben Sie wieder mehr Energie. Verausgaben Sie sich aber nicht!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.