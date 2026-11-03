Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 4.11.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Zuhören und mitdenken! Es ist Zeit ernsthafter miteinander zu reden.

Beruf: Machen Sie keinen Druck! Einfache, praktische Lösungen sind gefragt.

Fitness: Langsamer und sorgsamer! Tun Sie wieder mehr für Ihre Gesundheit!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Sie wirken sicher attraktiv. Mit Erwartungen trotzdem zurückhaltender!

Beruf: Sie wissen, was heute Vorrang hat. Binden Sie andere diplomatisch ein!

Fitness: Mehr Energie und gestärktes Selbstvertrauen dank positiver Resonanz.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Ja nicht zu übermütig oder streitlustig! Hüten Sie lieber Ihre Zunge!

Beruf: Lenken Sie pragmatisch ein, statt sich mit Diskussionen aufzuhalten!

Fitness: Stress und Aufregungen loslassen! Tun Sie mehr für Ihre Entspannung!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Endlich mal sachlicher! Die Stimme der Vernunft kann Frieden stiften.

Liebe: Endlich mal sachlicher! Die Stimme der Vernunft kann Frieden stiften. Beruf: Diskussionen sind nicht zielführend. Packen Sie doch praktisch mit an!

Fitness: Auch heute ist es noch wichtig, besser auf Ihre Ernährung zu achten.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Vernunft und Verlässlichkeit sind gefragt. Zuhören und in Ruhe reden!

Liebe: Vernunft und Verlässlichkeit sind gefragt. Zuhören und in Ruhe reden! Beruf: Nutzen Sie die Gelegenheit, sich auf naheliegende Lösungen zu einigen!

Fitness: Eine nüchterne Haltung entspannt. Zeit, Ihren Ehrgeiz etwas zu zügeln.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Nutzen Sie ihre Chance, indem Sie sich viel verständnisvoller zeigen!

Liebe: Nutzen Sie ihre Chance, indem Sie sich viel verständnisvoller zeigen! Beruf: Gehen Sie mit Einwänden taktisch clever um, Vernunft ist Ihr Trumpf.

Fitness: Immer noch hohes Energielevel. Aber auch ein guter Regenerationstag.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Ja nicht wieder zu kompliziert! Punkten Sie mit vernünftiger Einsicht!

Liebe: Ja nicht wieder zu kompliziert! Punkten Sie mit vernünftiger Einsicht! Beruf: Mit Entscheidungen zuwarten! Kontrollieren Sie erst mal alles genauer!

Fitness: Tun Sie heute mehr für Ihre Gesundheit, speziell mit Ihrer Ernährung!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wenn Sie sich pragmatisch und bescheiden geben, läuft es viel besser.

Liebe: Wenn Sie sich pragmatisch und bescheiden geben, läuft es viel besser. Beruf: In Streitfällen sollten Sie einfachen, praktischen Lösungen zustimmen.

Fitness: Nüchtern, ökonomisch und effizient durch den Tag - ohne Umwege!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Schluss mit Widerständen! Geben Sie einfach ganz unkompliziert nach!

Liebe: Schluss mit Widerständen! Geben Sie einfach ganz unkompliziert nach! Beruf: Fügen Sie sich einsichtig in Notwendiges, statt sinnlos zu streiten!

Fitness: Es ist am wichtigsten, Ruhe zu bewahren. Langsamer und vorsichtiger!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Eine Chance, wieder vernünftig zusammenzurücken und Wogen zu glätten.

Liebe: Eine Chance, wieder vernünftig zusammenzurücken und Wogen zu glätten. Beruf: Sorgen Sie für praktische Lösungen, Sie haben die richtigen Argumente.

Fitness: Ein bisschen maßvoller in allem, auch wenn Sie sehr motiviert sind!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Zurückhaltend, ohne Erwartungsdruck, dann kommt man eher auf Sie zu!

Liebe: Zurückhaltend, ohne Erwartungsdruck, dann kommt man eher auf Sie zu! Beruf: Erst mal die Prioritäten ordnen! Guter Überblick ist am wichtigsten.

Fitness: Bessere Organisation, mehr Ruhe! Ohne Stress schaffen Sie viel mehr.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.