Horoskop: So stehen deine Sterne am 5.11.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für dich täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was dich heute erwartet. Dein persönliches Horoskop bietet dir einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf dich wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei deiner persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten dich auf deinem Weg. Was hält der heutige Tag für dich bereit? Finde es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Sie sollten Sicherheit zu schätzen wissen. Lenken Sie vernünftig ein!

Sie sollten Sicherheit zu schätzen wissen. Lenken Sie vernünftig ein! Beruf: Schaffen Sie Ordnung bei Ihren Finanzen, nehmen Sie Rat und Hilfe an!

Schaffen Sie Ordnung bei Ihren Finanzen, nehmen Sie Rat und Hilfe an! Fitness: Es ist ein guter Tag, um sich wieder mehr um Ihr Äußeres zu kümmern.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Singles sollten wieder ausgehen, Gebundene gemeinsame Zeit genießen.

Singles sollten wieder ausgehen, Gebundene gemeinsame Zeit genießen. Beruf: Ein guter Tag für Ihre Anliegen. Vernünftige Einigung in Reichweite!

Ein guter Tag für Ihre Anliegen. Vernünftige Einigung in Reichweite! Fitness: Gute Tagesform. Leben Sie aber endlich wieder gesundheitsbewusster!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Verbale Zurückhaltung! Pragmatisches Miteinander ist heute gefragt.

Verbale Zurückhaltung! Pragmatisches Miteinander ist heute gefragt. Beruf: Keine Konfrontationen! Lenken Sie in Streitfragen vernünftig ein!

Keine Konfrontationen! Lenken Sie in Streitfragen vernünftig ein! Fitness: Etwas langsamer und vorsichtiger! Schützen Sie auch Ihre Atemwege gut!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Romantik ist heute nicht sehr gefragt. Am Abend lieber mehr Abstand!

Romantik ist heute nicht sehr gefragt. Am Abend lieber mehr Abstand! Beruf: Was sind die einfachsten Lösungen? Konzentrieren Sie sich darauf!

Was sind die einfachsten Lösungen? Konzentrieren Sie sich darauf! Fitness: Ernährungsbewusst durch den Tag! Schönheitspflege wäre auch sinnvoll.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Alltagstauglichkeit macht mehr Eindruck als großspuriges Auftreten.

Alltagstauglichkeit macht mehr Eindruck als großspuriges Auftreten. Beruf: Praktische Argumente sind der Weg, um andere für sich zu gewinnen.

Praktische Argumente sind der Weg, um andere für sich zu gewinnen. Fitness: Weniger von allem ist heute mehr. Guter Tag, um Laster loszuwerden.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Sie wirken heute sehr anziehend. Treten Sie daher selbstbewusst auf!

Sie wirken heute sehr anziehend. Treten Sie daher selbstbewusst auf! Beruf: Sie wissen, was zu tun ist. Überzeugen Sie andere aber geduldiger!

Sie wissen, was zu tun ist. Überzeugen Sie andere aber geduldiger! Fitness: Konzentration statt Tempo! Dann halten Sie auch viel länger durch.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Charme ist heute weniger wichtig als eine berechenbare Einstellung.

Charme ist heute weniger wichtig als eine berechenbare Einstellung. Beruf: Ganz emotionslos und pragmatisch: Das Nächstliegende anpacken!

Ganz emotionslos und pragmatisch: Das Nächstliegende anpacken! Fitness: Wohlbefinden braucht die Besinnung auf eine gesunde Lebensweise.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Nur cool und geduldig bleiben! Wer verlässlich wirkt, kommt gut an.

Nur cool und geduldig bleiben! Wer verlässlich wirkt, kommt gut an. Beruf: Einfache Methoden führen zum Erfolg und stärken auch das Teamwork.

Einfache Methoden führen zum Erfolg und stärken auch das Teamwork. Fitness: Guter Tag, um sich zu pflegen und mehr für sein Wohlbefinden zu tun.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Überlegen Sie sich jeden Schritt und vor allem jedes Wort sehr genau!

Überlegen Sie sich jeden Schritt und vor allem jedes Wort sehr genau! Beruf: Lassen Sie sich in die Pflicht nehmen! Wer streitet, kriegt Probleme.

Lassen Sie sich in die Pflicht nehmen! Wer streitet, kriegt Probleme. Fitness: Erst mal richtig durchatmen und dann auf das Nötigste konzentrieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Sympathiebonus für Sie. Gehen Sie mal vertrauensvoller auf andere zu!

Sympathiebonus für Sie. Gehen Sie mal vertrauensvoller auf andere zu! Beruf: Es läuft immer noch recht gut, mit Rücksicht auf andere noch besser.

Es läuft immer noch recht gut, mit Rücksicht auf andere noch besser. Fitness: Am Nachmittag wird es allmählich Zeit, ein bisschen zurückzuschalten.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Wenn Sie es ernst meinen und verlässlich sind, haben Sie gute Karten.

Wenn Sie es ernst meinen und verlässlich sind, haben Sie gute Karten. Beruf: Punkten Sie mit einer ökonomischen Haltung und Pflichtbewusstsein!

Punkten Sie mit einer ökonomischen Haltung und Pflichtbewusstsein! Fitness: Schauen Sie gut auf sich: Gesunde Ernährung, Bewegung und mehr Schlaf!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.