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Hohe Wand

87-Jähriger stürzte 100 Meter in die Tiefe

Online Redaktion
von
Wagnersteig Hohe Wand
© wikipedia
Nachdem Polizisten am Freitagfrüh das Auto des Mannes auf einem Parkplatz nahe dem Skywalk Hohe Wand entdeckt hatten, wurde eine großangelegte Suche eingeleitet.
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Ein 87-Jähriger ist am Freitag bei einem Alpinunfall in der Gemeinde Hohe Wand (Bezirk Wiener Neustadt) ums Leben gekommen.

Dichter Nebel erschwerte die Suche

Im Rahmen einer großen Suchaktion wurde der als abgängig gemeldete Mann aus dem Bezirk Baden am Nachmittag von einem Polizeihubschrauber aus im Bereich des Gaisersteiges entdeckt, teilte die Exekutive am Samstag in einer Aussendung mit. Der Senior dürfte rund 100 Meter über senkrechtes Felsgelände abgestürzt und tödliche Verletzungen erlitten haben.

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Polizisten hatten Freitagfrüh den Pkw des Pensionisten auf einem Parkplatz in der Nähe des Skywalks Hohe Wand gefunden. In der Folge wurde eine Suchaktion gestartet, an der u. a. Alpinpolizei, Bergrettung, Feuerwehr und Diensthunde beteiligt waren. Auch Drohnen wurden eingesetzt. Zunächst war eine Suche aus der Luft wegen dichter Nebelfelder nicht möglich, nach einer Wetterbesserung konnte gegen 13.30 Uhr ein Polizeihubschrauber abheben. Gegen 14.00 Uhr wurde der Gesuchte lokalisiert, für ihn kam jede Hilfe zu spät.

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