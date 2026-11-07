oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Wintereinbruch

Schnee bis Wien: Wetter-Modell kündigt Winter-Knall an

Online Redaktion
von
Ein Schneepflug räumt bei starkem Schneefall eine Straße in Wien, während Passanten vorbeigehen.
© Getty Images
An diesen Tagen könnte es in Wien schneien
OE24 auf Google bevorzugen

Österreich könnte schon bald einen ersten kräftigen Vorgeschmack auf den Winter bekommen. Mehrere Wettermodelle deuten ab Mitte November auf einen markanten Kälteeinbruch mit frostigen Temperaturen und Schneefällen hin. Besonders spannend ist die Entwicklung für den Osten des Landes: Sogar in Wien könnte es erstmals in diesem Herbst weiß werden.

Auch interessant

Warum uns die Kraniche heuer im Stich lassen

Regel-Revolution beim Skispringen

Mann mit "Stimmen im Kopf" wollte Trump töten

Schnee bis nach Wien?

Konkret rechnet das europäische Wettermodell ECMWF am 13. und 14. November mit Schneefällen in der Bundeshauptstadt.  Große Schneemengen sind nach derzeitigem Stand zwar nicht zu erwarten, zumindest eine leichte Schneedecke oder eine vorübergehende Anzuckerung einzelner Stadtteile wäre aber denkbar.

Wetterkarte mit unterschiedlichen Färbungen für Niederschlagsmengen, Schwerpunkt im Süden Deutschlands.
Das europäische Wetter-Modell rechnet mit Schneefall in fast ganz Österreich © ECMWF/Tauernwetter

Allerdings sind die Prognosen noch mit großer Unsicherheit behaftet. Während einige Modelle eine kräftige Abkühlung mit Schnee signalisieren, zeigen andere Szenarien weiterhin mildere Temperaturen mit bis zu 15 Grad.

Die kommenden Tage werden zeigen, ob Österreich tatsächlich vor einem markanten Wintereinbruch steht – und ob Wien Mitte November tatsächlich die ersten Schneeflocken der Saison begrüßen darf.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Jetzt startet die Ski-Saison richtig

Bekannte November-Bauernregel soll Winter-Wetter vorhersagen

Hacker griffen Brenner Basistunnel an

Warum uns die Kraniche heuer im Stich lassen

Schnee bis Wien: Wetter-Modell kündigt Winter-Knall an

Halloween: So kam es zu Schoko-Schock

Superstars eröffnen Winter-Saison mit Party-Marathon

Ohne Schein am Steuer: 40-Jähriger verletzt Seniorin bei Unfall

Tödlicher Frontalcrash: Pkw-Lenker (38) verstorben

Österreich stellt Führerschein-Regeln um