Schnee bis Wien: Wetter-Modell kündigt Winter-Knall an

An diesen Tagen könnte es in Wien schneien

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Österreich könnte schon bald einen ersten kräftigen Vorgeschmack auf den Winter bekommen. Mehrere Wettermodelle deuten ab Mitte November auf einen markanten Kälteeinbruch mit frostigen Temperaturen und Schneefällen hin. Besonders spannend ist die Entwicklung für den Osten des Landes: Sogar in Wien könnte es erstmals in diesem Herbst weiß werden.

Schnee bis nach Wien?

Konkret rechnet das europäische Wettermodell ECMWF am 13. und 14. November mit Schneefällen in der Bundeshauptstadt. Große Schneemengen sind nach derzeitigem Stand zwar nicht zu erwarten, zumindest eine leichte Schneedecke oder eine vorübergehende Anzuckerung einzelner Stadtteile wäre aber denkbar.

Das europäische Wetter-Modell rechnet mit Schneefall in fast ganz Österreich © ECMWF/Tauernwetter

Allerdings sind die Prognosen noch mit großer Unsicherheit behaftet. Während einige Modelle eine kräftige Abkühlung mit Schnee signalisieren, zeigen andere Szenarien weiterhin mildere Temperaturen mit bis zu 15 Grad.

Die kommenden Tage werden zeigen, ob Österreich tatsächlich vor einem markanten Wintereinbruch steht – und ob Wien Mitte November tatsächlich die ersten Schneeflocken der Saison begrüßen darf.