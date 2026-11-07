Mann mit "Stimmen im Kopf" wollte Trump töten

Der Secret Service hatte am Donnerstagabend auf der Constitution Avenue – nur einen Steinwurf vom Weißen Haus entfernt – einen brandgefährlichen Mann aus dem Verkehr gezogen.

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Er sei bereits am Donnerstagabend auf der Constitution Avenue südlich des Weißen Hauses festgenommen worden, nachdem sein Verhalten im Auto den Sicherheitskräften verdächtig vorgekommen sei.

Waffen-Arsenal im Auto

Der Secret Service hat in der Nähe des Weißen Hauses einen Mann mit mehreren Waffen im Auto festgenommen, berichten Agenturen.

Er habe den Beamten gesagt, dass Stimmen in seinem Kopf ihm befohlen hätten, nach Washington zu kommen und Präsident Donald Trump zu töten, teilte das Heimatschutzministerium am Freitag mit.

Der Mann stamme aus Venezuela und halte sich unrechtmäßig in den USA auf, hieß es. Unter den drei Waffen in dem als gestohlen gemeldeten Auto sei ein halbautomatisches Gewehr gewesen.

Eine zentrale Aufgabe das Secret Service ist der Schutz des Präsidenten und führender US-Politiker. Das Weiße Haus wird schwer bewacht und ist aktuell weiträumiger als früher mit einem hohen Zaun gesichert.