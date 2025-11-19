Brutaler Überfall mit Messer: Diese Stadtpark-Räuber werden gesucht

Einer der Männer drohte den Opfern mit einem Messer.

Zwei bislang unbekannte Räuber sollen im Wiener Stadtpark zwei Personen bedroht haben. Der Vorfall ereignete sich bereits am 29. Juli gegen 22.40 Uhr, die Polizei hat nun Fotos der Tatverdächtigen veröffentlicht.

Eines der Opfer wurde an den Haaren gezogen und unter Vorhalt eines metallischen Gegenstandes, es dürfte sich um ein Messer gehandelt haben, zur Herausgabe von Geld gezwungen. Die Drohung wurde durch kurze Stichbewegungen untermauert. Daraufhin übergab das verängstige Opfer dem unbekannten Täter 100 Euro.

Der zweite Angreifer packte ein weiteres Opfer am T-Shirt und forderte es ebenfalls unter Gewaltandrohung dazu auf, Geld herauszugeben. Der Räuber griff daraufhin in die Hosentasche des Opfers und klaute aus dessen Geldbörse mit einem Betrag von 50 Euro.

Drei Passanten bemerkten die Szenen und versuchten noch die Männer aufzuhalten. Daraufhin drohte einer der Unbekannten, jemanden umzubringen, falls diese sie weiter an der Flucht hindern wollten.

Täterbeschreibung

Die Polizei hat nun zwei Fotos der Tatverdächtigen veröffentlicht. Bei dem ersten handelt es sich um einen rund 18 bis 20 Jahre alten Mann. Er ist ca. 170 bis 175 cm groß, hat eine dünne Statur und dunkle Hautfarbe. Er war mit einem roten Kapuzenpullover unterwegs und hat vermutlich ein Messer bei sich.

Bei dem zweiten Tatverdächtigen handelt es sich ebenfalls um einen 18 bis 20 Jahre alten Mann. Er ist ca. 170 bis 175 groß, hat eine dünne Statur und schwarze Haare Er war dunkel bekleidet und trug eine schwarz/weiße Kappe. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, unter der Telefonnummer 01-31310-62213 erbeten.