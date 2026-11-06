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U4-Störung

U-Bahn Chaos vor dem Rapid-Spiel

Anna-Theresa Zehentleitner
von
Ausgerechnet vor dem Anpfiff des Rapid-Heimspiels sorgt eine Störung auf der U4 für massive Probleme. Zahlreiche Fans wollen ins Stadion, doch die Züge fahren derzeit nur bis Hietzing. 
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Großer Ärger für Rapid-Fans am Freitagabend: Vor dem Heimspiel gegen den WAC kommt es auf der U4 zu erheblichen Problemen. Zahlreiche Anhänger waren gerade auf dem Weg ins Allianz Stadion in Hütteldorf, als sie von der Störung überrascht wurden.

Laut einer Durchsage fahren die Züge derzeit nicht bis Hütteldorf. "Züge bis Hütteldorf fahren derzeit noch nicht", hieß es am Bahnsteig. Die U4 verkehrt nach den vorliegenden Informationen vorerst nur bis Hietzing.

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Bahnsteige voller Rapid-Fans

Auf den Bahnsteigen warten auch einige Rapid-Fans.

Auf den Bahnsteigen warten einige Fans, die eigentlich rechtzeitig zum Anpfiff ins Stadion wollten. Wegen der Störung kommen sie derzeit nicht wie geplant nach Hütteldorf. Statt der direkten Weiterfahrt heißt es vorerst Geduld haben.

Besonders bitter: Um 19.30 Uhr empfängt Rapid den WAC im Allianz Stadion. Die U4 ist normalerweise eine der empfohlenen Anreisemöglichkeiten zum Heimstadion der Hütteldorfer.

Wann fährt die U4 wieder bis Hütteldorf?

Grund für die Einschränkungen ist ein Polizeieinsatz im Bereich Braunschweiggasse. Laut Wiener Linien soll dieser voraussichtlich bis 18.30 Uhr dauern. Bis dahin müssen sich die Fahrgäste auf Verzögerungen einstellen – auch für die Rapid-Fans bleibt es damit vor dem Anpfiff spannend.

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