321-Einwohner-Ortes vergibt einziges Beisl um 160 Euro Pacht

Die spanische Gemeinde Berbegal in der Provinz Huesca sucht per öffentlicher Ausschreibung einen neuen Pächter für ihren einzigen Gastronomiebetrieb. Um das soziale Leben im Ort abzusichern, bietet die Kommune das voll ausgestattete Lokal zu äußerst günstigen Bedingungen an.

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Im Herzen der Autonomen Gemeinschaft Aragón liegt die kleine Gemeinde Berbegal. Das Dorf zählt aktuell exakt 321 Einwohner und droht ohne eigenen Gastronomiebetrieb seinen zentralen Treffpunkt zu verlieren. Aus diesem Grund hat die örtliche Gemeindeverwaltung nun ein offizielles Vergabeverfahren gestartet, um das Traditionswirtshaus "El Meridiano" an der Plaza España Nr. 1 neu zu vergeben.

Das Lokal gilt seit vielen Jahrzehnten als wichtigste Anlaufstelle für die Bevölkerung. Hier trifft sich die Dorfgemeinschaft am Vormittag auf einen schnellen Kaffee oder tauscht sich am späten Nachmittag bei einem Aperitif über das aktuelle Dorfgeschehen aus.

Pachtvertrag über vier Jahre zu Minimal-Kosten

Um Interessierten den Start zu erleichtern und den Weiterbetrieb langfristig zu sichern, verlangt die Gemeinde eine minimale Pachtgebühr. Die Konditionen im offiziellen Ausschreibungsverfahren:

Monatliche Mindestpacht: Lediglich 160 Euro im Monat.

Lediglich 160 Euro im Monat. Vertragslaufzeit: Die Konzession wird für eine feste Dauer von vier Jahren vergeben.

Die Konzession wird für eine feste Dauer von vier Jahren vergeben. Standort: Zentralste Lage direkt an der Plaza España Nr. 1 im Ortskern von Berbegal.

Zentralste Lage direkt an der Plaza España Nr. 1 im Ortskern von Berbegal. Vergabekriterien: Die Zuteilung erfolgt über einen offenen Wettbewerb nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Voll ausgestattete Gastronomiefläche auf 214 Quadratmetern

Ein wesentlicher Vorteil für künftige Betreiber liegt in der vorhandenen Ausstattung. Das Bar-Restaurant umfasst eine Gesamtfläche von 214 Quadratmetern und ist sofort bezugsfertig eingerichtet. Neben einer traditionell möblierten Gaststube steht eine komplett eingerichtete Betriebsküche bereit.

Für Neueinsteiger oder erfahrene Gastronomen bedeutet das: Es müssen vorab keine hohen Summen in Gastro-Geräte, Kühlung, Schanktechnik oder Mobiliar investiert werden. Der Betrieb kann praktisch nahtlos aufgenommen werden, sobald die vertraglichen Details geregelt sind.

Strategie gegen die Landflucht im ländlichen Spanien

Mit der günstigen Verpachtung verfolgt das Rathaus auch ein strukturpolitisches Ziel. Zahlreiche Provinzen im spanischen Landesinneren kämpfen seit Jahren mit der Abwanderung junger Menschen in Ballungsräume. Das 321-Einwohner-Dorf hofft daher bewusst auf Bewerber aus größeren Städten, die der Hektik entfliehen möchten.

Das Projekt soll Personen ansprechen, die sich eine neue wirtschaftliche Existenz im Gastgewerbe aufbauen und dauerhaft in Aragón niederlassen wollen. Die Behörden betonen, dass ein engagierter Wirt für den Erhalt der Dorfgemeinschaft von unschätzbarem Wert ist.