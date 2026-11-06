Reise-Influencerin stirbt vor den Augen ihrer Freundin

Ein Ausflug in Nicaragua endet in einer Katastrophe: Ein Pickup wird von einer Flutwelle erfasst und versinkt. Drei junge Frauen sterben, nur eine überlebt. Sie schildert nun die dramatischen Minuten im Auto.

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Es sollte eine kurze Fahrt zurück zum Hotel werden – doch sie endete tödlich. Die Reise-Influencerin Emma Marie Laurent kam gemeinsam mit zwei weiteren jungen Frauen ums Leben, als ihr Pickup in Nicaragua von einer gewaltigen Wassermasse erfasst wurde. Ihre Freundin Marine Despouys überlebte das Unglück nur knapp und berichtet nun von den schrecklichen Ereignissen.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf den 9. Oktober im Südwesten des Landes. Die Gruppe war nach einem Tanzkurs unterwegs, als sie an einen überfluteten Flussabschnitt kam. Der Pickup wurde von der plötzlich anschwellenden Strömung erfasst und innerhalb kürzester Zeit unter Wasser gedrückt.

Wasser schoss plötzlich bis zu den Fenstern

Wie Despouys in einem Instagram-Bericht schildert, regnete es in dieser Nacht heftig. An der überfluteten Stelle stieg der Fahrer zunächst aus, um die Wassertiefe zu überprüfen. Danach setzte er die Fahrt fort. Doch plötzlich kam das Wasser mit voller Wucht von der Seite.

"In einer Sekunde stand das Wasser bis zum Fenster", erinnert sich die Überlebende. Die Frauen auf der Rückbank waren im Fahrzeug eingeschlossen. Weder Türen noch Fenster ließen sich öffnen.

Während der Pickup immer weiter versank, soll Laurent versucht haben, die anderen zu beruhigen. "Während das Auto sank und nur noch ganz oben ein kleiner Bereich mit Luft war, blieb Emma ruhig und sagte uns, wir sollten so viel Luft holen, wie wir können", schreibt Despouys.

Freundin kämpfte sich aus dem Auto

Schließlich gelang es Despouys, durch eine bereits geöffnete Scheibe im vorderen Bereich des Fahrzeugs nach draußen zu gelangen. Doch die Gefahr war noch nicht vorbei: Die Strömung riss sie mit. Erst ein Baumstamm stoppte ihre Flucht durch das Wasser.

Dorfbewohner halfen anschließend bei der Suche nach den Insassen. Der Pickup wurde rund 300 Meter von der ursprünglichen Unfallstelle entfernt gefunden. Für Emma Marie Laurent sowie die Schweizer Touristin Noë Lina Luscher (20) und die Nicaraguanerin Karen Nahomi López Montano (19) kam jede Hilfe zu spät.

Despouys versuchte noch, ihre Freundin wiederzubeleben – vergeblich.

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Zwei Jahre gemeinsam auf Reisen

Laurent hatte sich als Reise-Influencerin eine große Community aufgebaut. Rund 43.000 Menschen folgten ihr auf Instagram, wo sie Eindrücke ihrer Reisen und ihres Lebens unterwegs teilte. Gemeinsam mit Despouys war sie zuvor zwei Jahre lang durch verschiedene Länder gereist.

Ihr letzter Instagram-Beitrag vom 2. Oktober zeigte Aufnahmen aus Portugal. Nur wenige Tage später endete ihre Reise in Nicaragua auf tragische Weise.

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"Emma war wie eine Schwester für mich. Ich werde ihr immer dankbar sein", verabschiedet sich Despouys von ihrer Freundin.