Hier gibt es am meisten offene Stellen in Österreich

Vor allem der Handel und die Dienstleister suchen Arbeitskräfte.

Die Zahl der offenen Stellen ist seit vier Quartalen rückläufig. Laut Statistik Austria meldeten österreichische Unternehmen im 1. Quartal des heurigen Jahres 154.100 offene Stellen.

Das entspricht einem Rückgang von 1,4 Prozent gegenüber dem 4. Quartal 2024 und ist um 21,6 Prozent weniger als im 1. Quartal des Vorjahres.

Zehntausende gesucht - in Produktion, Handel, Dienstleistungen & Soziales

Im produzierenden Bereich wurden im heurigen ersten Quartal 39.800 vakante Stellen gemeldet, im Handel und Dienstleistungsbereich 88.000 und im öffentlichen und sozialen Bereich 26.300.

Die Offene-Stellen-Quote, also der Anteil der offenen Stellen an allen verfügbaren Stellen, lag im 1. Quartal 2025 bei 3,6 Prozent und blieb damit im Vergleich zum Vorquartal unverändert. Vor einem Jahr, im 1. Quartal 2024, lag die Offene-Stellen-Quote noch um 0,9 Prozentpunkte höher bei 4,5 Prozent, rechnete Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Donnerstag in einer Aussendung vor.