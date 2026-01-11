Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.500 aktien up +0.15% Andritz AG 69.40 aktien up +1.39% BAWAG Group AG 130.30 aktien down -1.29% CA Immobilien Anlagen AG 24.340 aktien up +2.7% CPI Europe AG 15.920 aktien down -1.67% DO & CO Aktiengesellschaft 218.00 aktien up +2.35% EVN AG 28.150 aktien down -0.71% Erste Group Bank AG 103.00 aktien down -1.62% Lenzing AG 24.000 aktien up +0.84% OMV AG 48.700 aktien up +3.27% Oesterreichische Post AG 31.850 aktien down -1.24% PORR AG 33.700 aktien up +0.9% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.660 aktien down -0.05% SBO AG 31.550 aktien up +1.77% STRABAG SE 80.80 aktien down -2.53% UNIQA Insurance Group AG 15.540 aktien down -1.27% VERBUND AG Kat. A 63.15 aktien down -0.71% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.80 aktien down -2.34% Wienerberger AG 29.720 aktien up +0.07% voestalpine AG 39.780 aktien up +0.91%
  1. oe24.at
  2. Business
Bis zu 130 Euro: DIESER neue Bonus startet MORGEN
© Getty

Geräte-Retter-Prämie

Bis zu 130 Euro: DIESER neue Bonus startet MORGEN

11.01.26, 10:39
Teilen

Der im Mai 2025 ausgelaufene Reparaturbonus wird ab 12. Jänner von der abgespeckten "Geräte-Retter-Prämie" ersetzt.  

Am morgigen Montag geht die "Geräte-Retter-Prämie" an den Start. Damit können defekte Elektro- und Elektronikgeräte im Haushalt mit einer staatlichen finanziellen Unterstützung repariert werden. Rund 1.500 Reparaturfirmen stehen als Partnerbetriebe zur Verfügung, so Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) am Sonntag.

Bis zu 130 Euro

Gefördert werden beispielsweise Waschmaschinen, Kühlgeräte, Kaffeemaschinen, Staubsauger oder auch Akkuschrauber. Außerdem wird die Reparatur von Geräten für die Krankenpflege wie beispielsweise Rollstühle, Pflegebetten, Beatmungsgeräte und Blutdruckmessgeräte unterstützt. Der Fördersatz beträgt 50 Prozent der Reparaturkosten, maximal 130 Euro. Kostenvoranschläge werden mit bis zu 30 Euro unterstützt. Die Abwicklung der Prämie erfolgt digital über www.geräte-retter-prämie.at.

Vorgängermodell der "Geräte-Retter-Prämie" war bis zum Mai des Vorjahres der Reparaturbonus. Im Gegensatz zu damals wird die Reparatur von Fahrrädern inklusive E-Bikes, Handys und Luxus-, Wellness- oder Unterhaltungsgeräten nun nicht mehr gefördert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden