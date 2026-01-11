Israelisches KI-Start-up Torq sammelt 140 Mio. Dollar ein

Das israelische Cyber-Startup Torq hat in einer Finanzierungsrunde 140 Millionen Dollar eingeworben und wird nun mit 1,2 Milliarden Dollar bewertet.

Mit dem Geld solle die Einführung seiner auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Plattform für Sicherheitszentralen (SOC) sowie die Expansion in den US-Markt vorangetrieben werden, teilte das Unternehmen am Sonntag mit.

"Diese Finanzierung beschleunigt unsere Mission, den Markt für KI-gestützte Sicherheitszentralen zu definieren und zu beherrschen", sagte Torq-Chef und Mitbegründer Ofer Smadari. Torq setzt KI zum Schutz von Firmen ein. Seit seiner Gründung im Jahr 2020 hat das Unternehmen nun insgesamt 332 Millionen Dollar erhalten. Zu den Kunden gehören nach eigenen Angaben Konzerne wie Siemens, Marriott, PepsiCo, Procter & Gamble, Uber und Virgin Atlantic.