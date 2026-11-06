Medien berichten von drei Exekutionen an einem Tag

Nach der gescheiterten Hinrichtung von Christa Pike und der neu aufgeflammten Diskussion um die Todesstrafe in den USA setzen einzelne US-Staaten ihre Exekutionen fort.

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In Indiana und Florida wurden am Donnerstag zwei zum Tode verurteilte Menschen hingerichtet, wie die jeweiligen Strafvollzugsbehörden mitteilten. Medien zufolge wurde außerdem in Alabama die Todesstrafe bei einem 54-Jährigen vollstreckt - das wären drei Exekutionen an einem Tag in den USA.

In Kalifornien verkündete der demokratische Gouverneur Gavin Newsom am selben Tag indes, alle 548 Todesurteile in dem US-Staat in lebenslange Haftstrafen umzuwandeln. Er unternehme den Schritt aus der Überzeugung heraus, dass staatlich sanktionierte Tötungen nicht vereinbar mit kalifornischen Werten seien und die Grundfeste des Rechtssystems unterminierten, schrieb Newsom in einem Brief an die Einwohner des Staates. In Kalifornien wurden seit 2006 keine Hinrichtungen mehr vollstreckt.

Die wegen Mordes verurteilte Pike sollte Ende September im US-Staat Tennessee hingerichtet werden. Sie überlebte. Nach Angaben des Death Penalty Information Center ist in den USA kein vergleichbarer Fall aus der jüngeren Geschichte bekannt, in dem die Hinrichtungsmedikamente verabreicht wurden und der oder die Verurteilte weiterlebte. Tage später wachte Pike in einem Krankenhaus wieder auf. Ihr Fall ließ in den USA die Debatte um Hinrichtungen wieder aufflammen, doch die 50 Bundesstaaten handhaben den Umgang damit weiterhin unterschiedlich.

Bericht: Bereits im August drei Hinrichtungen an einem Tag

"Drei Hinrichtungen an einem Tag sind in der heutigen Zeit der Todesstrafe selten", schrieb "USA Today" und wies darauf hin, dass es bereits im August eine solche dreifache Exekution gegeben habe. Zuvor hätte die letzte Dreifachhinrichtung in den USA vor 16 Jahren stattgefunden, so die Zeitung. Die drei jetzt Hingerichteten waren demnach alles Männer, die wegen der Tötung anderer Menschen zum Tode verurteilt worden waren. Sie hätten alle eine Giftspritze verabreicht bekommen.

Bereits vor der gescheiterten Hinrichtung von Pike hatten in den vergangenen Jahren auch einige andere Gouverneure Todesstrafen in ihren Staaten in lebenslange Haft umgewandelt. 2024 ordnete der damalige Präsident Joe Biden die Umwandlung auch für einen Großteil der auf Bundesebene zum Tode Verurteilten an.