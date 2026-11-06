Finnland lädt 16 Singles zu viertägiger Gratis-Reise und Blind-Dinner ein

Finnland startet eine internationale Initiative für Alleinstehende: Im Februar 2027 werden 16 Teilnehmer auf eine viertägige Reise in den Norden eingeladen. Sämtliche Kosten für Anreise, Aufenthalt und ein offizielles finnisches Degustationsmenü werden vollständig übernommen.

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Das wiederholt zum glücklichsten Land der Welt gekürte Finnland setzt auf ein neuartiges Reise- und Dating-Konzept. Unter dem Titel "Finnish Dinner Date" lädt die Tourismusorganisation Visit Finland insgesamt 16 Singles aus aller Welt zu einem viertägigen Aufenthalt im Februar 2027 ein.

Ziel der Kampagne ist es, den Teilnehmern die Kultur, die Natur und die Gastronomie des Landes näherzubringen. Aufgeteilt in zwei Achtergruppen reisen die Teilnehmer entweder in die Hauptstadt Helsinki oder nach Tampere in der bekannten Region Lakeland. Neben dem Kennenlernen des Landes steht das gemeinsame Genießen der regionalen Küche im Mittelpunkt.

Die Rahmendaten zur Bewerbung im Überblick

Interessierte aus der ganzen Welt – ausdrücklich auch aus dem deutschsprachigen Raum – können sich online für die Teilnahme registrieren. Folgende Konditionen und Termine gelten für das Auswahlverfahren:

Bewerbungsschluss: Dienstag, 10. November 2026, punktgenau um 10:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ).

Dienstag, 10. November 2026, punktgenau um 10:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Bekanntgabe der Gewinner: Die 16 Auserwählten werden am 1. Dezember 2026 über die Social-Media-Kanäle von Visit Finland veröffentlicht.

Die 16 Auserwählten werden am 1. Dezember 2026 über die Social-Media-Kanäle von Visit Finland veröffentlicht. Reisezeitraum: Vier Tage im Februar 2027.

Vier Tage im Februar 2027. Voraussetzungen: Mindestalter 18 Jahre (keine Altersobergrenze), Online-Formular auf der Website FinnishDinnerDate sowie ein kurzes Video in englischer Sprache.

Mindestalter 18 Jahre (keine Altersobergrenze), Online-Formular auf der Website FinnishDinnerDate sowie ein kurzes Video in englischer Sprache. Bewerbungsfrage: "Was würdest Du bei einem Dinner-Date servieren und warum?"

Gruppen-Dinner als kulinarisches Blind Date

Das Herzstück der viertägigen Tour bildet ein offizielles finnisches Tasting-Menü. Der exakte Veranstaltungsort für das Abendessen bleibt bis zur offiziellen Bestätigung geheim und dient als erste Überraschung der Reise.

Das Essen selbst ist als entspannte Gruppenveranstaltung konzipiert. Die jeweils acht Teilnehmer sitzen an einer gemeinsamen Tafel und verkosten landestypische Spezialitäten. Nach Angaben der Veranstalter soll das Event die Möglichkeit bieten, sich in die finnische Küche, die Landschaft oder möglicherweise in einen Mitreisenden zu verlieben.

Vertrauensprinzip beim Beziehungsstatus und virales Vorbild

Einen offiziellen Nachweis über das Alleinsein verlangen die Organisatoren nicht. Die Kampagne richtet sich an Personen, die ungebunden sind und neue Kontakte knüpfen möchten. Da eine behördliche Überprüfung des Beziehungsstatus unmöglich ist, appelliert Visit Finland an die Ehrlichkeit der Bewerber.

Inspiriert wurde das Projekt durch ein virales Phänomen aus finnischen Supermärkten: den sogenannten "Sinkkukori". Dabei greifen Partnersuchende beim Einkaufen bewusst zu pinkfarbenen Körben, um im Alltag ungezwungen ihre Flirtbereitschaft zu signalisieren. Diesen spielerischen Gedanken führt die Tourismusinitiative nun auf internationaler Ebene fort.