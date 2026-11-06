Nach Wahl-Pleite: Trump feuert Stabschefin

Nach der Wahlniederlage der Republikaner kommt es im Weißen Haus zu einem wichtigen Personalwechsel. US-Präsident Donald Trump trennt sich von seiner bisherigen Stabschefin Susie Wiles.

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Ihr Nachfolger ist ein enger Vertrauter, der für seine harte politische Linie bekannt ist: Stephen Miller.

Wie Trump am Freitag mitteilte, soll Miller bereits am Montag, dem 9. November, die Leitung seines Stabs übernehmen. Wiles wird künftig für Trumps politische Organisation tätig sein.

Der Präsident bedankte sich ausdrücklich bei seiner bisherigen Stabschefin für ihre Arbeit. Mit der Personalentscheidung übernimmt nun einer seiner einflussreichsten Vertrauten eine der wichtigsten Positionen im Weißen Haus.