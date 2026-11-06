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Personal-Hammer

Nach Wahl-Pleite: Trump feuert Stabschefin

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© The Washington Post via Getty Images
Nach der Wahlniederlage der Republikaner kommt es im Weißen Haus zu einem wichtigen Personalwechsel. US-Präsident Donald Trump trennt sich von seiner bisherigen Stabschefin Susie Wiles.
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Ihr Nachfolger ist ein enger Vertrauter, der für seine harte politische Linie bekannt ist: Stephen Miller.

Wie Trump am Freitag mitteilte, soll Miller bereits am Montag, dem 9. November, die Leitung seines Stabs übernehmen. Wiles wird künftig für Trumps politische Organisation tätig sein.

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Der Präsident bedankte sich ausdrücklich bei seiner bisherigen Stabschefin für ihre Arbeit. Mit der Personalentscheidung übernimmt nun einer seiner einflussreichsten Vertrauten eine der wichtigsten Positionen im Weißen Haus.

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