Personal-Hammer
Nach Wahl-Pleite: Trump feuert Stabschefin
Ihr Nachfolger ist ein enger Vertrauter, der für seine harte politische Linie bekannt ist: Stephen Miller.
Wie Trump am Freitag mitteilte, soll Miller bereits am Montag, dem 9. November, die Leitung seines Stabs übernehmen. Wiles wird künftig für Trumps politische Organisation tätig sein.
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Der Präsident bedankte sich ausdrücklich bei seiner bisherigen Stabschefin für ihre Arbeit. Mit der Personalentscheidung übernimmt nun einer seiner einflussreichsten Vertrauten eine der wichtigsten Positionen im Weißen Haus.
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