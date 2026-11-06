Die Sport-Highlights am Samstag im TV

Am Samstag gibt es wieder jede Menge Highlights aus der Sportwelt im TV.

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Für Sport-Fans gibt es am Samstag wieder einige Highlights. Hier die TV-Tipps von oe24.

LASK plant im Derby gegen RIed nächsten Sieg

Sky, 19.30 Uhr

Der LASK trifft im Derby erneut auf Ried. © GEPA pictures

Rivalität. Nächstes Schicksalsspiel für Meiste LASK. Im brisanten OÖ-Derby gegen Ried müssen die Linzer den nächsten Sieg feiern. Nach der Gala gegen Slovan Bratislava kommt der Titelverteidiger mit breiter Brust.

Bayern will Mainz vor Karneval-Start schocken

Sky, 15.30 Uhr

Bayerns Tor-Garantie Harry Kane. © EPA

Pflichtsieg. Bayern trifft als Tabellenführer auf Mainz. Kurz vor dem Karnevalsstart planen die Münchner gegen die Faschings-Stadt ein Schützenfest. Mit drei Punkten kann man sich an der Spitze festsetzen.

Glasner kämpft im Hit mit Arsenal um Job

Sky, 18.30 Uhr

Oliver Glasner hofft auf Coup. © Getty Images

Unter Druck. Oliver Glasner steht bei Nottingham Forest zunehmend im Fokus. Der Saisonstart ist misslungen, jetzt muss ausgerechnet ein Wunder gegen Meister Arsenal her, sonst könnte es eng werden.