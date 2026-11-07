Neuer knackt historischen Bayern-Rekord

Manuel Neuer hat einen neuen Altersrekord beim FC Bayern aufgestellt. Mit 40 Jahren und 225 Tagen ist der Münchner Kapitän nun der älteste Spieler, der jemals für den deutschen Rekordmeister in der Bundesliga aufgelaufen ist.

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Damit überholte der frühere deutsche Nationaltorwart den bisherigen Rekordhalter Bernd Dreher. Dieser war bei seinem letzten Einsatz für Bayern 40 Jahre und 198 Tage alt. Neuer setzte sich mit seinem Auftritt in Mainz also um 27 Tage an die Spitze der vereinsinternen Rangliste.

Zwei Torwart-Legenden liegen noch vor Neuer

In der gesamten Bundesliga-Geschichte ist Neuer mit seinem Rekord allerdings noch nicht ganz an der Spitze. Zwei Torhüter standen in der höchsten deutschen Spielklasse sogar noch in einem höheren Alter auf dem Platz.

Der frühere HSV-Torwart Uli Stein hält mit 42 Jahren und 170 Tagen den Altersrekord. Dahinter folgt Toni Schumacher, der für den 1. FC Köln noch mit 42 Jahren und 73 Tagen spielte. Beide liegen damit weiterhin deutlich vor Neuer.

Der Bayern-Kapitän hat mit seinem Einsatz in Mainz aber einmal mehr bewiesen, dass er auch jenseits der 40 noch auf höchstem Bundesliga-Niveau zwischen den Pfosten steht.