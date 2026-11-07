Auswärtssieg
Neuer erneut verletzt: Bayern besiegt Mainz mit 2:1
von Anton Petricevic
Der FC Bayern München schlägt auswärts Mainz 05 mit 2:1. Joshua Kimmich brachte in der 14. Minute den Rekordmeister in Führung. In der 57. Minute erhöhte Lennart Karl auf 2:0. In der 92. Minute verkürzte Phillip Tietz per Kopf auf 2:1.
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