Lenker ohne Führerschein (40) rammt Seniorin (86) von E-Bike

Schrecklicher Unfall am Freitagnachmittag in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land): Ein 40-jähriger Autofahrer hat eine Seniorin auf ihrem E-Bike gerammt und damit ins Spital befördert.

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Das Schlimmste: Der Mann hatte nicht einmal einen Führerschein und stand mutmaßlich unter Drogeneinfluß.

Mann verweigerte Amtsarzt

Ein 40-jähriger Autofahrer hat am Freitagnachmittag in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) eine 86-jährige E-Bikerin gerammt und verletzt. Wie sich herausstellte, hatte der Mann keinen Führerschein besessen und zeigte Merkmale einer möglichen Suchtgiftbeeinträchtigung. Eine Vorführung zu einem Amtsarzt verweigerte er aber.

Die Seniorin musste nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert werden. Der 40-Jährige wurde mehrfach angezeigt, berichtete die Polizei am Samstag.