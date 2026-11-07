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Lenker ohne Führerschein (40) rammt Seniorin (86) von E-Bike

Online Redaktion
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Blaulicht auf dem Dach eines Rettungswagens des Roten Kreuzes in Wien bei Nacht.
© APA/HARALD SCHNEIDER
Schrecklicher Unfall am Freitagnachmittag in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land): Ein 40-jähriger Autofahrer hat eine Seniorin auf ihrem E-Bike gerammt und damit ins Spital befördert.
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Das Schlimmste: Der Mann hatte nicht einmal einen Führerschein und stand mutmaßlich unter Drogeneinfluß.

Mann verweigerte Amtsarzt

Ein 40-jähriger Autofahrer hat am Freitagnachmittag in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) eine 86-jährige E-Bikerin gerammt und verletzt. Wie sich herausstellte, hatte der Mann keinen Führerschein besessen und zeigte Merkmale einer möglichen Suchtgiftbeeinträchtigung. Eine Vorführung zu einem Amtsarzt verweigerte er aber.

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Die Seniorin musste nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert werden. Der 40-Jährige wurde mehrfach angezeigt, berichtete die Polizei am Samstag.

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