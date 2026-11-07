Stefan Krammer (22) ist Österreichs jüngster Bürgermeister

Österreich hat einen neuen Rekordhalter in der Kommunalpolitik: Stefan Krammer ist mit gerade einmal 22 Jahren zum jüngsten Bürgermeister des Landes gewählt worden.

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Der Burgenländer übernimmt das Amt in der Gemeinde Heugraben. Seine Wahl erfolgte am 6. November im Rahmen einer Gemeinderatssitzung.

Für Krammer ist die neue Aufgabe vor allem eine Möglichkeit, die Zukunft seiner Heimatgemeinde aktiv mitzugestalten. "Ich will zeigen, dass auch junge Menschen Verantwortung übernehmen und etwas bewegen können", erklärt der neue Ortschef.

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Politisch interessiert ist der 22-Jährige schon lange. Seit 2022 engagiert er sich in der Kommunalpolitik. Eine wichtige Grundlage seien für ihn auch die politische Bildung in der Schule und ein solides Allgemeinwissen.

Andere junge Menschen möchte Krammer ausdrücklich dazu ermutigen, sich ebenfalls politisch einzubringen. "Junge Menschen sollen sich etwas zutrauen und den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen. Was ist schließlich das Schlimmste, das passieren kann? Natürlich kann man auch scheitern – aber sich nicht einzubringen wäre schlimmer", betont er.

194 Bürgermeister unter 40 Jahren

Wie jung die österreichische Kommunalpolitik inzwischen ist, zeigen aktuelle Zahlen: Insgesamt stehen bundesweit 194 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unter 40 Jahren an der Spitze ihrer Gemeinden. In 18 Kommunen ist das Gemeindeoberhaupt sogar jünger als 30.

Die meisten jungen Ortschefs gibt es in Niederösterreich mit 53, gefolgt von Oberösterreich mit 42 und Tirol mit 30. In der Steiermark sind es 29, im Burgenland 16 und in Vorarlberg zehn. Salzburg kommt auf neun, Kärnten auf fünf Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unter 40 Jahren.

Die jüngsten Ortschefs in den Bundesländern

Burgenland: Stefan Krammer (22), Heugraben – jüngster Bürgermeister Österreichs.

Niederösterreich: Johannes Gumprecht (26), Hainburg an der Donau.

Oberösterreich: Alexander Leutgeb (28), Baumgartenberg.

Steiermark: Lukas Vogl (29), Krottendorf-Gaisfeld.

Tirol: Maximilian Riml (28), Sölden.

Vorarlberg: Lukas Batlogg (28), Düns.

Salzburg: Martina Berger (31), Schleedorf.

Kärnten: Andrea Feichtinger-Sacherer (37), Kappel am Krappfeld.

Bei den Frauen ist Nicole Thaller aus Hofkirchen im Traunkreis mit 30 Jahren die jüngste Bürgermeisterin Österreichs.

Junge Bürgermeister vernetzen sich in Graz

Wie wichtig der Austausch zwischen den jungen Gemeindeoberhäuptern ist, zeigt ein österreichweites Netzwerktreffen am 12. und 13. November in Graz. Dabei kommen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus allen Bundesländern sowie unterschiedlichen politischen Lagern zusammen.

Auf dem Programm stehen unter anderem Empfänge bei der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr und dem steirischen Landeshauptmann Mario Kunasek. Auch Bundesministerin Claudia Bauer, Landesrätin Simone Schmiedtbauer sowie Vertreter des Gemeindebundes werden bei einem Abendempfang erwartet.