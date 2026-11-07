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Wichtige Themen: Gesundheit top, Ukraine-Hilfe ist Flop

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Auch Kriminalität, Teuerung und Arbeitsplätze sind den Österreicherinnen und Österreichern wichtig.
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Den Österreicherinnen und Österreichern ist die Gesundheit das allerwichtigste Thema - das geht aus dem monatlichen "Themen-Monitor" der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 hervor.

Balkendiagramm zeigt Wichtigkeit politischer Themen in Österreich, Gesundheit & Pflege liegt vorn.
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Gemnach halten Gesundheit & Pflege (83 Prozent) für das wichtigste Thema, knapp gefolgt von "Sicherheit & Kriminalität", Teuerung (jeweils 81 Prozent), Arbeitsplätze (80 Prozent), Pensionen und Wohnen (jeweils 79 Prozent). Knapp dahinter noch die Bildung - "Neutralität bewahren" fällt mit 70 Prozent schon etwas ab.

Balkendiagramm zeigt Wichtigkeit politischer Themen in Österreich, mit Sozialer Gerechtigkeit an erster Stelle.
. © oe24

Gar nichts anfangen kann die Bevölkerung hingegen mit der Ukraine-Hilfe, nur 27 Prozent halten diese für wichtig. Mehr als das Doppelte - nämlich 59 Prozent - halten indes "Militärische Sicherheit" für essentiell.

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