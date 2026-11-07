Umfrage
Wichtige Themen: Gesundheit top, Ukraine-Hilfe ist Flop
Den Österreicherinnen und Österreichern ist die Gesundheit das allerwichtigste Thema - das geht aus dem monatlichen "Themen-Monitor" der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 hervor.
Gemnach halten Gesundheit & Pflege (83 Prozent) für das wichtigste Thema, knapp gefolgt von "Sicherheit & Kriminalität", Teuerung (jeweils 81 Prozent), Arbeitsplätze (80 Prozent), Pensionen und Wohnen (jeweils 79 Prozent). Knapp dahinter noch die Bildung - "Neutralität bewahren" fällt mit 70 Prozent schon etwas ab.
Gar nichts anfangen kann die Bevölkerung hingegen mit der Ukraine-Hilfe, nur 27 Prozent halten diese für wichtig. Mehr als das Doppelte - nämlich 59 Prozent - halten indes "Militärische Sicherheit" für essentiell.
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