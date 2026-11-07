Wichtige Themen: Gesundheit top, Ukraine-Hilfe ist Flop

Auch Kriminalität, Teuerung und Arbeitsplätze sind den Österreicherinnen und Österreichern wichtig.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Den Österreicherinnen und Österreichern ist die Gesundheit das allerwichtigste Thema - das geht aus dem monatlichen "Themen-Monitor" der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 hervor.

. © oe24

Gemnach halten Gesundheit & Pflege (83 Prozent) für das wichtigste Thema, knapp gefolgt von "Sicherheit & Kriminalität", Teuerung (jeweils 81 Prozent), Arbeitsplätze (80 Prozent), Pensionen und Wohnen (jeweils 79 Prozent). Knapp dahinter noch die Bildung - "Neutralität bewahren" fällt mit 70 Prozent schon etwas ab.

. © oe24

Gar nichts anfangen kann die Bevölkerung hingegen mit der Ukraine-Hilfe, nur 27 Prozent halten diese für wichtig. Mehr als das Doppelte - nämlich 59 Prozent - halten indes "Militärische Sicherheit" für essentiell.