Ostermesse findet ohne Papst statt

Kardinal Angelo Comastri, emeritierter Erzpriester des Petersdoms und emeritierter Generalvikar für die Vatikanstadt, wird in Vertretung von Papst Franziskus die Ostermesse auf dem Petersplatz zelebrieren.

Kardinal Giovanni Battista Re, Dekan des Kardinalskollegiums, wird die Liturgie am Karsamstagabend im Petersdom leiten, teilte der Vatikan am Mittwoch mit.

Kardinal Comastri war 15 Jahre lang eine der wichtigsten Figuren im Vatikan. Seit 2005 war er Generalvikar der Vatikanstadt und Leiter der Dombauhütte des Petersdoms, ab 2006 wurde er zudem Erzpriester der größten Kirche der Christenheit.

Kardinal Calcagno leitet Chrisam-Messe am Gründonnerstag

Der Vatikan hatte bereits am Dienstag bekanntgegeben, dass die Chrisam-Messe am Gründonnerstag von Kardinal Domenico Calcagno zelebriert wird. Der Messe am Karfreitag um 17.00 Uhr im Petersdom steht Kardinal Claudio Gugerotti, Präfekt der Vatikanbehörde für die Ostkirchen, vor. Die traditionelle Kreuzwegandacht ab 21.15 Uhr am Kolosseum leitet Kardinal Baldo Reina; bereits in den Vorjahren konnte der Papst aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Feier teilnehmen. Die Texte für diesen Anlass wurden von Franziskus vorbereitet.

Franziskus traf am Mittwoch mit der Leitung und dem Personal der Stiftung der römischen Poliklinik "Agostino Gemelli", die ihm in den 37 Tagen seines Krankenhausaufenthalts im Februar und März zur Seite standen, zusammen. Insgesamt traf der Papst 70 Personen, teilte der Vatikan mit. Der Papst dankte für die Behandlung während seines Spitalsaufenthalts. Die Begegnung dauerte etwa 20 Minuten.

Franziskus hatte das Gemelli-Krankenhaus am 23. März verlassen. Er war wegen einer beidseitigen Lungenentzündung eingeliefert worden. Um sich weiter zu auszukurieren, kehrte der Papst in den Vatikan zurück.