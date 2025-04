Meloni bei Messe zum 20. Todestag von Papst Johannes Paul II.

Gottesdienst vom langjährigen Papst-Sekretär Kardinal Stanislaw Dziwisz konzelebriert

20 Jahre nach seinem Tod am Abend des 2. April 2005 hat die katholische Kirche am Mittwoch das Vermächtnis des heiligen Papstes Johannes Paul II. (1920-2005) gewürdigt. Eine feierliche Messe wurde vom vatikanischen Staatssekretär, Kardinal Pietro Parolin, am Hauptaltar des Petersdoms im Vatikan gemeinsam mit dem langjährigen Papst-Sekretär Kardinal Stanislaw Dziwisz aus Krakau zelebriert. Anwesend war auch die italienische Premierministerin Giorgia Meloni.

Parolin würdigte den "außergewöhnlichen Mut" des Papstes aus dem damals noch kommunistisch regierten Polen. Dieser Mut habe ihn in seinem gesamten Leben und auch als Papst ausgezeichnet. Stets habe er danach gestrebt, Gott zu gefallen und nicht den Menschen. In seinem "immensen Pontifikat" habe er als unermüdlicher Pilger alle Erdteile besucht, um das Wort Gottes zu verkünden.

Meloni würdigt Wojtyla-Papst

Am Ende der Messe stellte Kardinal Dziwisz eine brennende Kerze auf das Grab des Wojtyla-Papstes im Petersdom. Der Kardinalvikar von Rom, Baldo Reina, sprach ein Gebet, und die polnischen Gäste legten Blumen am Grab nieder. Anwesend waren die polnischen Botschafter beim Heiligen Stuhl, Adam Kwiatkowski, und in Italien, Ryszard Schnepf, sowie Malgorzata Paprocka, Leiterin der Kanzlei von Polens Präsident Andrzej Duda.

Meloni, die an der Messe zu Ehren von Johannes Paul II. anwesend war, würdigte die Persönlichkeit des Polen. "Seine spirituelle Kraft, seine Liebe zur Freiheit und seine Fähigkeit, Männer und Frauen aller Generationen und Breitengrade dem Glauben näher zu bringen, bleiben in der Erinnerung und in den Herzen von Milliarden von Menschen lebendig. Ich fühle mich geehrt, eine so außergewöhnliche Persönlichkeit kennengelernt zu haben, die mit ihrem Leben, ihrem Handeln und ihrem Beispiel das 20. Jahrhundert geprägt und die Geschichte verändert hat", so Meloni in einer Presseaussendung.