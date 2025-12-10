Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Ungarn will "keinen einzigen Migranten" aufnehmen

EU-Migrationspakt

Ungarn will "keinen einzigen Migranten" aufnehmen

10.12.25, 13:12
Teilen

Budapest will EU-Migrationspakt nicht umsetzen

Ungarn wird den von den EU-Staaten beschlossenen Solidaritätsmechanismus nicht umsetzen und "keinen einzigen Migranten" aufnehmen. Das erklärte erwartungsgemäß der Kanzleramtsminister der ungarischen Regierung, Gergely Gulyas, in Budapest bei einer Pressekonferenz, wie ungarische Medien berichteten.

Am Montag hatten die EU-Innen- und Justizminister eine Einigung beim sogenannten Solidaritätsmechanismus erzielt, der auch die zahlenmäßige Verteilung der Migranten auf die EU-Staaten beinhaltet. Mitgliedsländer, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, können demnach aber auch finanzielle Unterstützung oder Sachleistungen anbieten. Der Beschluss muss noch formell vom Rat der EU verabschiedet werden.

"Wir setzen den Migrationspakt nicht um"

"Wir setzen den Migrationspakt nicht um", bekräftigte Gulyas. Die EU habe "keine Befugnis zu entscheiden, mit wem die Ungarn zusammenleben sollen". Die Ungarn hätten bereits in einem Referendum "mit überwältigender Mehrheit" entschieden, dass sie "die gewaltsame Ansiedlung durch die EU" von Migranten ablehnten. Das betreffende Referendum fand 2016 statt, ein Jahr nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise von 2015. Damals hatte Ungarn zur Abwehr von Migranten, die auf der Balkanroute ankamen, seine Grenzen zu Serbien und Kroatien mit einem Stacheldrahtzaun versehen.

EU-Kommissar ermahnt Ungarn

EU-Migrationskommissar Magnus Brunner hatte am Vortag im ZDF-"Morgenmagazin" sein Bedauern über Ungarns Haltung geäußert. "Ja, das haben wir gehört, dass Ungarn nicht mitmachen will, was ich sehr schade finde, weil natürlich dieses europäische Migrations- und Asylsystem für alle Vorteile mit sich bringen würde." Nach möglichen Konsequenzen für Ungarn gefragt, antwortete Brunner, jeder der an der Europäischen Union teilnehmen will, müsse sich natürlich auch an Beschlüsse halten.

Ungarn steht wegen seiner restriktiven Asylpolitik seit Jahren mit der EU-Kommission im Konflikt. 2024 verurteilte der Europäische Gerichtshof (EuGH) das Land wegen wiederholter Verstöße gegen das EU-Asylrecht zu einer hohen Geldstrafe: 200 Millionen Euro einmalig und eine Million Euro pro Tag Verzug. Das Gericht beanstandete insbesondere die faktische Verhinderung von Asylanträgen und die rechtswidrige Inhaftierung von Schutzsuchenden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden