Trotz Atemprobleme: Papst lieferte HIER Überraschungs-Besuch ab

Papst Franziskus hat am Samstagnachmittag unangemeldet die römische Basilika Santa Maria Maggiore besucht.

Im Rollstuhl wurde er zur Kapelle mit dem Marienbild "Salus Popoli Romani" geschoben und legte davor einen Strauß weißer Rosen nieder. Der Papst, der eine Nasenkanüle trug, um besser zu atmen, wurde vom Erzpriester der Basilika, Kardinal Rolandas Mackrikas, begrüßt.

Die Gläubigen und die Touristen in der Basilika reagierten überrascht auf die Anwesenheit des Papstes, wie italienische Medien berichteten. Ein mexikanischer Gläubiger rief gegenüber dem argentinischen Papst: "Viva il Mexico!". Der 88-jährige Pontifex verbrachte rund eine Viertelstunde in der Basilika und grüßte eine Familie mit einem Kind.

Basilika Santa Maria Maggiore ist Lieblingskirche des Papstes

Die Basilika Santa Maria Maggiore ist die römische Lieblingskirche des Papstes. Dort betete er auch in der Vergangenheit regelmäßig vor der berühmtesten Marien-Ikone der Stadt, die als Schutzpatronin der Römer gilt. Die Basilika besucht er üblicherweise vor und nach Auslandsreisen. Auch nach seiner Spitalentlassung am 23. März nach 38 Tagen Behandlung in der römischen Universitätsklinik "Agostino Gemelli" wegen einer beidseitigen Lungenentzündung hatte sich der Papst zur Basilika fahren lassen.

Bereits zum vierten Mal innerhalb einer Woche hat Franziskus mit einem unangekündigten öffentlichen Auftritt überrascht: Am 6. April war er im Rollstuhl auf dem Petersplatz erschienen und hatte Pilger gesegnet. Am Mittwoch empfing er das britische Königspaar Charles III. und Camilla zu einem privaten Treffen - obwohl der Termin zuvor aus gesundheitlichen Gründen abgesagt worden war. Am Donnerstag hatte er unangemeldet den Petersdom besucht.

Auf Handy-Videos, die sich rasch in sozialen Netzwerken verbreiteten, war Franziskus im Petersdom im Rollstuhl zu sehen, nicht im weißen Papst-Talar, sondern mit dunkler Hose, weißem Langarm-Unterhemd und bedeckt mit einer gestreiften Decke. Seine weiße Kappe trug der Papst ebenfalls nicht. Damit zeigte sich Franziskus erstmals seit seiner Wahl ohne seine Amtskleidung, was für Überraschung sorgte. Franziskus ließ sich im Rollstuhl zum Altar und schließlich zur Grabstätte des heiligen Papstes Pius X. fahren. Begleitet wurde er von seinem persönlichen Krankenpfleger Massimiliano Strappetti.

Die Rolle des Papstes bei den Osterfeierlichkeiten ist noch unklar. Die Palmsonntagmesse wird der argentinische Kardinal Leonardo Sandri zelebrieren. Ob Franziskus daran teilnehmen wird, ist noch offen.