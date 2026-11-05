Blaue Haken bei "Whatsapp" sind bald weg

Gelesen oder nicht gelesen? Die berühmt-berüchtigten Blauen Haken haben oft Wahrheit gezeigt. Doch jetzt wird whatsapp Abschied davon nehmen und setzt auf eine ganz neue Funktion.

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Bisher brachten die zwei kleinen blauen Haken bei Whatsapp die gnadenlose Wahrheit ans Licht. Doch der Messenger-Gigant plant eine Änderung, wie die Insiderseite "wabetainfo.com" schreibt.

Aus für die Blauen Haken

WhatsApp testet eine neue Geheim-Lese-Funktion. Android-Nutzer können Nachrichten bald in einer Vorschau vollständig lesen, ohne dass der Absender es merkt. Die blauen Haken bleiben einfach weg.

Was für Spione ein Traum ist, wird dann für alle Wartenden zum Nervenkitzel. Das Rätselraten ist zurück: Hat er/sie es gesehen oder nicht?

Man kann es auch umdrehen und sagen: WhatsApp bringt die beliebte Chat-Vorschau endlich auch für Android-Nutzer. Was iPhone-Besitzer schon lange über das Gedrückthalten eines Chats nutzen können, wird nun als offizielle Funktion für Android entwickelt. Damit lassen sich Nachrichten heimlich in einem Vorschaufenster lesen, ohne dass das Gegenüber die gefürchteten blauen Haken sieht.