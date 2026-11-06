"The Legend of Zelda: Ocarina of Time" ist endlich da

Das Kultspiel aus dem Jahr 1998 feiert sein Comeback auf der Nintendo Switch 2. Was du über das Remake wissen musst.

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Das Game ist so legendär wie sein Titel: "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" ist 1998 für das Nintendo 64 erschienen und war der fünfte Teil der Reihe. Der Held des Spiels ist ein neunjähriger Bub namens Link, der das Königreich Hyrule vor dem bösen Ganondorf retten muss. Ganondorf will in den Besitz der Ocarina der Zeit, eines magischen Musikinstruments, kommen.

Das ist neu

In der Neuauflage des Nintendo-Klassikers können Fans des Spiels sich über eine überarbeitete Grafik, vertonte Zwischensequenzen und erweiterte Dialoge freuen. Auch die Steuerung wurde überarbeitet und es gibt neue Herausforderungen.

Zelda Notes als cooles Extra

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Mit Zelda Notes erhältst du eine kostenlose Begleitfunktion, die du in der Nintendo Switch App findest. Sie bietet Features wie Fortschrittsübersichten, Hinweise bei der Suche nach bestimmten Orten und ein Quiz mit mehr als 2.000 Fragen. Außerdem kannst du auf einer virtuellen Ocarina Melodien spielen.

Positive Reaktionen zum Release

Fans des Games freuen sich, dass "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" das innere Kind in ihnen erwachen lässt und freuen sich über diese Zeitreise in ihre Jugend. Vor allem die grafische Überarbeitung beeindruckt viele Gamer. Ein Kritikpunkt ist, dass das Remake des Kult-Spiels nur auf der Nintendo Switch 2 erschienen ist.

"The Legend of Zelda: Ocarina of Time" ist seit 5. November um 59,99 Euro erhältlich. Du findest es auf der offiziellen Nintendo-Website und im Spielehandel. Das Spiel ist ab 12 Jahren freigegeben.