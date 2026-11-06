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Geheimes Extra

Diese versteckte Funktion von ChatGPT kennt fast niemand

Phillip Platzer
von
Ein Smartphone zeigt die ChatGPT-App im App Store vor einer unscharfen Laptop-Tastatur.
© NurPhoto via Getty Images
Wer bei der Bildgenerierung in ChatGPT bisher nur auf das fertige Ergebnis gewartet hat, staunt jetzt nicht schlecht: Plötzlich taucht auf dem Bildschirm der absolute Spieleklassiker Snake auf.
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Warten auf KI-Bilder kann manchmal dauern, doch genau diese Lücke füllt neuerdings ein unerwartetes Extra. Einige Nutzer haben entdeckt, dass sich während des Generierungsprozesses plötzlich eine kleine Schlange über den Bildschirm steuern lässt. Das Ziel dabei ist simpel: Möglichst viele Punkte sammeln, ohne gegen die Wände oder den eigenen Körper zu stoßen.

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Geheimes Extra entdeckt

Ob es sich bei dem Retro-Game um ein bewusst platziertes Easter Egg der Entwickler handelt oder um einen cleveren Zeitvertreib für ungeduldige Nutzer, bleibt vorerst offen. Fest steht jedenfalls, dass das Feature nicht bei jedem zu sehen ist und stark von der jeweiligen Version sowie der Benutzeroberfläche abhängt.

Mehr Arcade-Klassiker?

Die Entdeckung regt natürlich sofort zum Spekulieren an. Sollte ChatGPT in Zukunft noch weitere Spiele während der Wartezeit anbieten, dürfte das bei vielen Nutzern mit Sicherheit hervorragend ankommen.

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