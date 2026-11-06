Chinesisches E-Auto durchbricht 500-km/h-Schallmauer

Der chinesische Elektro-Supersportwagen Yangwang U9 Extreme hat auf einer abgesperrten Schnellstraße in Abu Dhabi eine Spitzengeschwindigkeit von 503,17 km/h erreicht.

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Der chinesische Elektro-Supersportwagen Yangwang U9 Extreme hat auf einer abgesperrten Schnellstraße in Abu Dhabi eine Spitzengeschwindigkeit von 503,17 km/h erreicht. Damit durchbricht der über 3.000 PS starke Bolide aus dem BYD-Konzern als erstes Serienfahrzeug weltweit die historische 500-km/h-Marke.

Neuer Meilenstein nach Test-Crash in China

Am Steuer des Elektro-Geschosses saß der renommierte Le-Mans-Sieger Marc Basseng, der den Wagen am 1. November 2026 zu dieser neuen Bestmarke peitschte. Für die Rekordfahrt sperrten die Behörden vor Ort einen gut zehn Kilometer langen Abschnitt der E11-Road in Abu Dhabi komplett ab und reinigten die Fahrbahn penibel von jeglichem Schmutz. Bei dem Rekordtempo von exakt 503,17 km/h legte der Sportwagen pro Sekunde annähernd 140 Meter zurück.

Der Weg zum historischen Erfolg war allerdings von Rückschlägen geprägt: Nur wenige Tage vor der Rekordfahrt in den Vereinigten Arabischen Emiraten war der Bolide bei Testfahrten in China in einen schweren Hochgeschwindigkeitsunfall verwickelt. Das Testfahrzeug erlitt dabei enorme Beschädigungen, der Testpilot blieb glücklicherweise unverletzt.

Technische Anpassungen führten zum Erfolg

Auch auf der Piste in Abu Dhabi fiel die Bestmarke nicht auf Anhieb. In zwei vorausgegangenen Testläufen erreichte der Supersportler jeweils Geschwindigkeiten von rund 490 km/h, woraufhin die Ingenieure das Fahrwerk sowie die Aerodynamik des Boliden noch einmal tiefgreifend nachjustierten.

Mit dem erzielten Wert verbesserte der Wagen die bisherige hausinterne Bestmarke um knapp 7 km/h. Diese war im September 2025 auf der ATP-Teststrecke im deutschen Papenburg mit 496,22 km/h aufgestellt worden.

Offizieller Weltrekord noch offen

Trotz der beachtlichen Leistung ist die Krönung zum absoluten Weltrekordhalter an strenge Kriterien gebunden. Yangwang hat sich mit der Fahrt in eine Richtung bereits einen Eintrag im renommierten Guinness-Buch der Rekorde gesichert, und auch der Automobil-Weltverband FIA erkannte die 503,17 km/h als offiziellen Rekordwert für eine Einzelfahrt an.

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Um jedoch als offiziell schnellstes Serienauto der Welt homologiert zu werden, verlangen die internationalen Statuten zwei Wertungsläufe in entgegengesetzte Richtungen innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters, aus denen der Mittelwert ermittelt wird. Diese Bestmarke hält weiterhin der US-Bolide SSC Tuatara mit einem Schnitt von 455,3 km/h.

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Für Sammler und Sportwagenfans bleibt der U9 Extreme ohnehin eine rare Ausnahmeerscheinung: BYD plant die Produktion dieses extremen Vorzeigemodells auf eine weltweite Kleinserie von lediglich 30 Exemplaren zu beschränken.