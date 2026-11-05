Jetzt sollen automatische Handy-Blitzer kommen

Wer während der Autofahrt zum Smartphone greift, könnte künftig auch in Österreich automatisch erwischt werden.

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Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) fordert die Einführung sogenannter Handy-Blitzer. Die speziellen Kameras sollen erkennen, ob Lenker während der Fahrt unerlaubt ihr Handy benutzen. In Teilen Deutschlands ist die Technik bereits im Einsatz, nun wird auch in Österreich über solche Kontrollen diskutiert.

Doch wie funktionieren Handy-Blitzer? Die Systeme werden beispielsweise an Brücken oder über der Fahrbahn montiert und fotografieren vorbeifahrende Fahrzeuge aus einem bestimmten Winkel. Mithilfe einer speziellen Software werden die Aufnahmen ausgewertet. Dabei kann künstliche Intelligenz erkennen, ob sich in der Hand eines Fahrers ein Smartphone befindet oder ein Gerät während der Fahrt benutzt wird. Verdächtige Bilder werden anschließend von Polizeibeamten überprüft. Erst wenn ein tatsächlicher Verstoß festgestellt wird, kann eine Anzeige folgen.

VCÖ sieht großen Handlungsbedarf

Wie dringend zusätzliche Kontrollen aus Sicht des Verkehrsclubs sind, zeigen die Zahlen aus Kärnten: Im Vorjahr erwischte die Polizei dort mehr als 7.200 Lenker mit dem Handy am Steuer. Mehr als 1.000 Menschen wurden durch Ablenkung und Unachtsamkeit verletzt, zwölf kamen ums Leben.

Österreichweit registrierte die Polizei mehr als 112.000 Verstöße wegen unerlaubter Handynutzung während der Fahrt. Die Dunkelziffer dürfte laut VCÖ deutlich höher sein.

Damit Handy-Blitzer auch hierzulande eingesetzt werden können, braucht es allerdings zunächst eine Änderung der Straßenverkehrsordnung.