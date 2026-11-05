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Bengalo-Hammer

Fußballfans verwandeln ganze Stadt in Feuermeer

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In Algerien haben Anhänger von USM El Harrach den Geburtstag ihres Vereins mit einer gewaltigen Pyro-Aktion gefeiert. Die spektakulären Bilder verbreiten sich inzwischen international.
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In der Hauptstadt Algier wurde es rund um den Stadtteil El Harrach richtig hell: Tausende Fans feierten den Jahrestag ihres Fußballklubs mit Bengalos und Feuerwerk. Aufnahmen zeigen, wie rote Rauchwolken über den Dächern aufsteigen und ganze Straßenzüge in ein rotes Licht tauchen. Auch internationale Sportmedien berichten über die außergewöhnlichen Szenen.

Klub bedankt sich bei den Fans

Der Verein selbst bezeichnete die Feierlichkeiten als Anlass zum 95. Jahrestag seiner Gründung. In einer Mitteilung bedankte sich die Klubführung ausdrücklich bei den Anhängern. Sie hätten die Feierlichkeiten in verschiedenen Teilen des Stadtteils organisiert und damit für eine außergewöhnliche Atmosphäre gesorgt.

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Einst Meister, heute in der zweiten Liga

USM El Harrach gehört zu den traditionsreichen Fußballklubs Algeriens. Seinen größten sportlichen Erfolg feierte der Verein in der Saison 1997/98 mit dem Gewinn der nationalen Meisterschaft. Auch den algerischen Pokal konnte der Klub bereits zweimal holen - 1974 und 1987.

Sportlich läuft es derzeit weniger erfolgreich: USM El Harrach spielt aktuell in der zweiten Liga. Die Begeisterung der Anhänger ist davon offenbar ungebrochen. Die aufsehenerregende Pyroshow zeigt, wie eng der Verein mit seinem Stadtteil verbunden ist.

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