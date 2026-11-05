Bengalo-Hammer
Fußballfans verwandeln ganze Stadt in Feuermeer
In der Hauptstadt Algier wurde es rund um den Stadtteil El Harrach richtig hell: Tausende Fans feierten den Jahrestag ihres Fußballklubs mit Bengalos und Feuerwerk. Aufnahmen zeigen, wie rote Rauchwolken über den Dächern aufsteigen und ganze Straßenzüge in ein rotes Licht tauchen. Auch internationale Sportmedien berichten über die außergewöhnlichen Szenen.
Klub bedankt sich bei den Fans
Der Verein selbst bezeichnete die Feierlichkeiten als Anlass zum 95. Jahrestag seiner Gründung. In einer Mitteilung bedankte sich die Klubführung ausdrücklich bei den Anhängern. Sie hätten die Feierlichkeiten in verschiedenen Teilen des Stadtteils organisiert und damit für eine außergewöhnliche Atmosphäre gesorgt.
Auch interessant
Einst Meister, heute in der zweiten Liga
Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
USM El Harrach gehört zu den traditionsreichen Fußballklubs Algeriens. Seinen größten sportlichen Erfolg feierte der Verein in der Saison 1997/98 mit dem Gewinn der nationalen Meisterschaft. Auch den algerischen Pokal konnte der Klub bereits zweimal holen - 1974 und 1987.
Sportlich läuft es derzeit weniger erfolgreich: USM El Harrach spielt aktuell in der zweiten Liga. Die Begeisterung der Anhänger ist davon offenbar ungebrochen. Die aufsehenerregende Pyroshow zeigt, wie eng der Verein mit seinem Stadtteil verbunden ist.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden