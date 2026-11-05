Angler wird mit DIESEM Fisch zum Millionär

Eigentlich wollte er nur einen gemütlichen Abend beim Angeln verbringen. Doch plötzlich wurde Matthew Maurice (26) aus Australien zum Millionär! Vor der Küste nahe Darwin biss ein ganz besonderer Fisch an.

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Gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder hatte Maurice nach dem Fußballtraining noch einen Abstecher zum Corroboree Billabong östlich von Darwin gemacht. Eigentlich sollte es ein entspannter Angelausflug werden. Doch dann zog plötzlich ein rund 80 Zentimeter langer Barramundi an seiner Angel. Der Raubfisch sprang während des Drills sogar aus dem Wasser.

Roter Punkt macht den Fang zum Millionen-Glück

Als Maurice seinen Fang im Dunkeln genauer betrachtete, bemerkte er ein auffälliges Detail. "Ich habe den Fisch gehakt und als Erstes meine Stirnlampe eingeschaltet. Was mir sofort auffiel, war ein großer silberner Körper und eine große rote Markierung", erzählte er australischen Medien.

Damit war klar: Er hatte nicht irgendeinen Barramundi gefangen, sondern einen der markierten Preisfische aus dem Wettbewerb "Million Dollar Fish". Bei dieser Aktion werden die Fische mit Kennzeichnungen versehen und anschließend wieder in die Gewässer ausgesetzt. Wer einen solchen Fisch fängt, kann damit hohe Geldpreise gewinnen.

Genau der eine Millionen-Fisch biss an

Regierungschefin überbringt Matthew Maurice die Millionen-Nachricht. © Instagram

In der mittlerweile zwölften Saison des Gewinnspiels wurden zum Start am 1. Oktober insgesamt 101 markierte Barramundis ausgesetzt. 100 davon bringen jeweils 10.000 australische Dollar (rund 6.230 Euro). Doch ein einziger Fisch trägt den Hauptgewinn von einer Million australischen Dollar – umgerechnet rund 623.000 Euro.

Und ausgerechnet diesen erwischte Maurice! Vier der kleineren Preisfische waren zuvor bereits gefangen worden. Der 26-Jährige ist damit erst der zweite Mensch, der in der zwölfjährigen Geschichte des Wettbewerbs den Hauptgewinn abräumt.

Zunächst konnte er seinen Fang kaum einordnen. "Es waren ungefähr zwei Minuten absolute Panik", erinnerte er sich an den Moment, als ihm klar wurde, dass er tatsächlich den Millionen-Fisch an der Angel hatte.

Regierungschefin überbringt die Millionen-Nachricht

Die endgültige Bestätigung erhielt Maurice von Australiens Regionalregierungschefin Lia Finocchiaro höchstpersönlich. Sie überbrachte ihm die Nachricht mit den Worten: "Ich werde dir die beste Nachricht deines Lebens überbringen."

Der Angler brach daraufhin in Freudentränen aus, umarmte die Politikerin und griff sofort zum Handy, um seine Mutter anzurufen. "Mum, ich habe den Millionen-Dollar-Barramundi gefangen! Ich bin Millionär!", rief er ihr entgegen.

Das will der frischgebackene Millionär mit dem Geld machen

Trotz des unerwarteten Geldsegens hat Maurice bereits konkrete Pläne. Er möchte sich ein eigenes Haus kaufen, offene Rechnungen begleichen und einen Teil des Gewinns vernünftig anlegen. Ein bisschen Luxus soll aber ebenfalls drin sein.

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Ob er seinen außergewöhnlichen Fang anschließend verspeist hat, ist nicht bekannt. Barramundis gelten in Australien als beliebte Speisefische. Ihr weißes Fleisch wird wegen seines milden, buttrigen Geschmacks geschätzt.

Für Maurice dürfte dieser Angelausflug jedenfalls noch lange unvergesslich bleiben. Aus einem spontanen Abend mit seinem Bruder wurde der Fang seines Lebens – und ein Gewinn von mehr als 620.000 Euro.