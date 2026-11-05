Postbote sammelt 1,17 Millionen Cent

Was als kleines Kindheits-Hobby begann, wurde zu einer tonnenschweren Leidenschaft: Ein italienischer Postbote hortet seit Jahrzehnten jede einzelne Ein-Cent-Münze. Mittlerweile bringt seine Sammlung fast drei Tonnen auf die Waage.

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Bruno Salvi aus der italienischen Stadt Urbania kann an keiner Ein-Cent-Münze vorbeigehen. Seit seiner Kindheit sammelt er das kleinste Euro-Kleingeld. Inzwischen ist daraus ein gewaltiger Schatz geworden: 1,176 Millionen Münzen im Gesamtwert von 11.760 Euro.

Ein Hobby wird zum Lebensprojekt

Salvi geht es dabei nicht um seltene Sammlerstücke oder wertvolle Fehlprägungen. Ihn fasziniert vor allem die Menge. Als die Lire abgeschafft wurde, begann er gezielt mit dem Sammeln von Ein-Cent-Münzen. "Ich wollte einfach sehen, wie weit ich damit kommen würde", erzählte er dem italienischen Fernsehsender Tele2000.

Auch die Bewohner seiner Heimatstadt unterstützen ihn. Viele geben dem Postboten bei Begegnungen oder bei der Zustellung ihrer Briefe und Pakete einfach ihre Cent-Stücke mit.

2,7 Tonnen bringen Haus an seine Grenzen

Mittlerweile füllen die Münzen 28 Glasballons mit jeweils 30 Litern Fassungsvermögen. © Tele2000

Mittlerweile füllen die Münzen 28 Glasballons mit jeweils 30 Litern Fassungsvermögen. Zusammen wiegt die Sammlung rund 2,7 Tonnen. Das blieb nicht ohne Folgen: Im Beton des Treppenhauses zeigten sich erste Risse. Salvi musste seinen Kupferschatz deshalb in die unteren Stockwerke bringen.

Das nächste Ziel steht schon fest

Aufgeben kommt für den leidenschaftlichen Sammler trotzdem nicht infrage. Im Gegenteil: Salvi hat bereits ein neues Ziel. Er möchte die Marke von eineinhalb Millionen Cent-Stücken knacken. Und wenn die kleinen Münzen weiterhin im Umlauf bleiben, könnte es sogar noch mehr werden.