Barca-Knall: Flick sortiert Weltmeister aus

Im Sommer wurde der Spanier noch Weltmeister - jetzt spielt er bei Barcelona keine Rolle mehr.

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Für Gavi wird die Situation beim FC Barcelona immer schwieriger. Trainer Hansi Flick soll laut dem spanischen Sportblatt "Sport" entschieden haben, künftig nicht mehr auf den 22-jährigen Mittelfeldspieler zu setzen. Trotz seiner sportlichen Degradierung denkt das Eigengewächs allerdings nicht an einen Abschied. Vielmehr will Gavi um seinen Platz kämpfen und den deutschen Trainer doch noch von seinen Qualitäten überzeugen.

Interesse aus Italien

Das Interesse anderer Klubs ist bereits vorhanden. So soll der italienische Spitzenklub Napoli Kontakt zu Gavis Beratern aufgenommen haben. Im Gespräch ist dem Bericht zufolge eine Leihe mit anschließender Kaufoption. Barcelona wäre offenbar bereit, einem solchen Modell zuzustimmen. Gavi selbst soll einen Wechsel jedoch kategorisch ablehnen.

© Getty Images

Wenig Einsätze

Seine bisherigen Einsatzzeiten sprechen allerdings eine deutliche Sprache: In der laufenden Saison kommt der Spanier lediglich auf 211 Spielminuten. Ein Tor oder eine Vorlage stehen bislang nicht zu Buche. Selbst während der Verletzungspause von Dani Olmo erhielt Marc Bernal den Vorzug.

Auch Gavis Marktwert ist massiv gesunken. Nachdem er 2022 als Golden Boy noch mit rund 90 Millionen Euro bewertet worden war, liegt sein geschätzter Wert inzwischen nur noch bei 25 Millionen Euro. Einen wesentlichen Anteil daran haben seine schweren Knieverletzungen. Besonders der Kreuzbandriss in der Saison 2023/24 warf den Mittelfeldspieler zurück.