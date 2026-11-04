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Gegen Real Betis

BVB zittert ohne Sabitzer: Karetsas erlöst Dortmund beim 2:1

Sport Redaktion
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Dortmunder Spieler feiern im Stadion einen Sieg in der UEFA Champions League.
© APA/AFP/UWE KRAFT
Spannung pur im Signal Iduna Park: Borussia Dortmund besiegt Real Betis nach einer Zitterpartie mit 2:1 und feiert ohne den kranken Marcel Sabitzer den 3. Sieg in der Königsklasse.
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Borussia Dortmund bleibt in der Königsklasse auf Erfolgskurs, musste am Dienstagabend beim 2:1-Heimsieg gegen Real Betis aber mächtig schuften. BVB-Trainer Niko Kovac musste kurzfristig auf ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer verzichten, der wegen einer Erkrankung ausfiel. Vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park übernahm Dortmund zwar früh die Initiative, verlor jedoch in der 34. Minute Topstürmer Serhou Guirassy, der verletzt vom Feld musste und durch Konstantinos Karetsas ersetzt wurde.

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Fabio Silva staubt ab – Aitor Ruibal schockt den BVB

Nach einem torlosen ersten Durchgang belohnte sich der BVB kurz nach dem Seitenwechsel. Betis-Keeper Alvaro Valles konnte einen Versuch von Jobe Bellingham noch stark parieren, gegen den Abstauber von Fabio Silva in der 49. Minute war der Schlussmann aber machtlos. Die Spanier blieben brandgefährlich und nutzten einen groben Aufbaufehler von Waldemar Anton eiskalt aus: Aitor Ruibal stellte in der 67. Minute überraschend auf 1:1.

Karetsas überrascht Betis-Keeper Valles zum Sieg

Konstantinos Karetsas kniet im gelb-schwarzen Trikot von Borussia Dortmund mit erhobenen Zeigefingern und Blick gen Himmel auf dem Rasen.
Emotionale Tor-Premiere im Signal Iduna Park: BVB-Youngster Konstantinos Karetsas bejubelt kniend seinen entscheidenden Siegtreffer zum 2:1-Endstand gegen Real Betis und schießt Borussia Dortmund damit zum dritten Erfolg im vierten Champions-League-Spiel. © IMAGO/Maximilian Koch

Die Schwarz-Gelben zeigten jedoch die passende Reaktion und schalteten direkt wieder auf Angriff. Nach einer weiteren Großchance von Bellingham schlug Joker Karetsas zu: Der 17-Jährige zog in der 72. Minute vom Strafraumrand ab und überrumpelte Valles mit einem verdeckten Schuss zur erneuten Führung. Für das Toptalent war es der erste Pflichtspieltreffer im BVB-Trikot. Betis warf in den Schlussminuten alles nach vorne, Dortmund verteidigte den knappen Vorsprung aber leidenschaftlich über die Zeit.

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