Mausi Lugner teilt gegen Simone aus: "Hätte meinen Mann nicht alleine zu Hause liegen lassen"

Im Gespräch mit RTL bezieht Mausi Lugner Stellung gegenüber Simones Entscheidungen.

Am 12. August starb Österreichs bekanntester Baumeister, Richard Lugner im Alter von 91 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt war er nur 72 Tage mit seiner sechsten Ehefrau Simone (42) verheiratet.

Mehr zu Richard Lugner

Letzte Ehefrau

Simone wollte er für seinen finalen Lebensabschnitt an seiner Seite haben, er beteuerte immer wieder, dass sie seine letzte Ehefrau sein werde. Darum solle sie auch gut abgesichert werden, so Lugner am Rande seiner Hochzeit am 1. Juni gegenüber oe24.TV: "Wenn was mit mir ist". Dass Simone die letzte Frau Lugner sein werde, bewahrheitete sich schließlich.

Christina, Richard und Jacqueline Lugner © Tischler ×

Großer Wunsch nicht erfüllt

Leider noch bevor sich ein großer Wunsch von Richard Lugner erfüllte: Der kirchliche Segen für die Beziehung, den das Paar im Oktober im Stephansdom erhalten hätte sollen.

"Hätte ihn nicht zu Hause liegen lassen"

Simone und Richard wirkten durchaus harmonisch, oder etwa doch nicht? Mausi Lugner, Richards Ex-Frau, mit der er zeitlebens eng verbunden war, nicht nur wegen Tochter Jacqueline, lässt nun in einem Interview aufhorchen. Gegenüber RTL sagte Christina Lugner, wie sie es fand, dass Simone bei einer Party in Kitzbühel gesichtet wurde, als es Richard schon nicht mehr so gut ging: "Ich hätte meinen Mann sicherlich nicht, wenn er bettlägerig ist, zu Hause alleine liegen lassen” Und, bekräftigend: „Das wäre für mich sicherlich niemals in Frage gekommen!” Maus wäre an seiner Seite geblieben und hätte „ihm Suppen gemacht oder irgendetwas, was ihm schmeckt!”

Simone, Richard und Alexander Lugner © Tischler ×

Simone: Habe ihn gefragt

Simone wiederum meinte gegenüber RTL schon am Tag der Party: „Ich habe ihn schon gefragt, ob ihn das stört, ob ich das machen kann.” Richard hätte ihr den Spaß mit Freundinnen gegönnt, sagte sie damals.