Mausi Lugner: Alexander und Jaqueline übernehmen Lugner-Imperium

Im Talk mit oe24 spricht Christina Lugner darüber, wer die Lugner City und Mörtels andere Unternehmen in Zukunft führen wird

Es gab viele Spekulationen, wie es mit der Lugner City weitergehen soll. Es war die Rede, dass Richard Lugners Witwe die Lugner City übernehmen soll. Ob dies auch schriftlich festgehalten wurde ist aber unklar. Klar ist hingegen, wie Lugners Imperium aufgeteilt wird.

"Es ist kein Gehemmins, sondern im Firmenbuch für jeden einsehbar. Jacqueline Lugner ist Geschäftsführerin in allen Firmen. In der Lugner City ist zusätzlich auch Gerald Friede als Geschäftsführer eingetragen und bei den Lugner Garagen Herr Michael Ertel - alle gemeinsam mit Jacqueline", so Mausi im Wortlaut. "Simone wird sicher einen Dienstvertrag haben, da sie ja in der Lugner City angestellt ist. Aber Simone ist nicht Geschäftsführerin", erklärt Christina Lugner weiter.

Simone, Richard und Alexander Lugner © Tischler ×

Richard Lugner selbst sprach in ORF III noch kurz vor seinem Ableben darüber, wie sein beruflicher Nachlass geregelt ist. "Mein ältester Sohn Alexander und meine jüngste Tochter Jacqueline werden mein berufliches Lebenswerk fortsetzen", meinte er noch vor wenigen Wochen.

Christina, Richard und Jacqueline Lugner © Tischler ×

Kein Streit zwischen Simone und Mausi

Das Verhältnis zwischen Christina Lugner und Mörtels Witwe Simone ist vielleicht etwas kühl, aber alles andere als angespannt. "Ich habe Simone mein Beileid ausgesprochen und ihr angeboten, dass sie in der schweren Zeit auch gerne bei mit wohnen kann, wollte aber lieber im Kreise ihrer Familie trauern", so Mausi. Viel mehr könne Christina nicht sagen, da sie Simone "zuwenig kennt".

© Fuhrich, Tischler ×

Ob auch nach der Eröffnung des Testaments weiterhin Frieden im Lugner-Clan herrscht, wird sich dann zeigen.