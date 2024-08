Erbstreit? JETZT spricht Lugners Witwe Simone

Richard Lugner hat seinen Hinterbliebenen viel hinterlassen, aber sind diese mit der Aufteilung einverstanden?

Richard Lugners (†91) Erbe ist beachtlich. Rund 250 Millionen soll sein Vermögen betragen haben. Seine vier Kinder - Jacqueline (30), Nadin (39) Alexander (58) und Andreas (55) - und seine (Ex-) Ehefrauen sind als Erben berechtigt. Beruflich fällt vor allem das Einkaufszentrum "Lugner City" samt Kino mitten in Wien in das Vermächtnis. Seine Baufirma hatte er schon vor Jahren Sohn Andreas übergeben.

Erbstreit mit Lugners Witwe?

"Mörtel" meinte zu Lebzeiten, alles genau geregelt zu haben. Wird dennoch ein Erbstreit entbrennen? Die heikelsten Punkte: Wer bekommt wieviel aus den Stiftungen? Wie ist das mit den Immobilien, nicht zuletzt mit seinem Döblinger Villen-Heim? Welche Rolle spielt dabei Lugners Witwe Simone, die nur 72 Tage mit ihm verheiratet war? Sie hat vor der Hochzeit einen Ehevertrag unterschrieben, dafür aber eine Anstellung in der Lugner City mit einem fünfstelligen Jahresgehalt bekommen.

Simone Lugner: "Ertrage es nicht"

Simone soll also künftig als "Chefin" ihren verstorbenen Mann ersetzen. Die Geschäftsführung hat derzeit (noch?) Gerald Friede inne. Nicht die einzige Geldquelle: Zum Gehalt soll Simone jedenfalls eine Witwen-Pension in beachtlicher Höhe (rund 5.000 Euro im Monat) erhalten. Medien kolportierten einen Streit zwischen Simone und dem restlichen Lugner-Clan. Gegenüber "oe24" spricht die Witwe des Baumeisters jetzt erstmals seit dem Tod ihres Mannes darüber: "Wir sind in Trauer vereint und möchten, dass Richard stolz auf uns herunter blickt. Es gibt keine Streitereien oder ähnliches. Nur Leid und Trauer. Die Medien schreiben viel Mist, ich lese aber kaum, da ich es noch nicht ertrage", sagt sie.

Es sei der Familie wichtig Entscheidungen gemeinsam zu treffen. Tochter Jacqueline, Ex-Frau Christina und Schwiegersohn Leo Lugner ziehen dabei an einem Strang. Hoffentlich bleibt das auch so.

Stille im Lugner-Heim

Simone lenkt sich von der "Einsamkeit" in der Lugner-Villa ab. "Ich bin arbeiten. Richard hätte es sich so gewünscht und daheim ist alles noch trauriger als im Büro oder in der Lugner City", sagt sie traurig.